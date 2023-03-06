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Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица оказалась раненой - РИА Новости, 06.03.2023
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08:46 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/tigritsa-1856052109.html
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица оказалась раненой
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица оказалась раненой - РИА Новости, 06.03.2023
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица оказалась раненой
Истощенную амурскую тигрицу, пойманную под верандой дома в Хабаровском крае, доставили в центр реабилитации в Приморье, у нее ранена лапа и есть обморожения,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:46
2023-03-06T08:46
хабаровский край
россия
владивосток
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Истощенную амурскую тигрицу, пойманную под верандой дома в Хабаровском крае, доставили в центр реабилитации в Приморье, у нее ранена лапа и есть обморожения, сообщил журналистам во Владивостоке гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. На прошлой неделе в поселке Арсеньево Нанайского района тигрица напала на собаку и скрылась под верандой дома. Ее отловили. Это оказалась истощенная молодая самка. "Она доставлена в реабилитационный центр в Алексеевке. Находилась в истощенном стоянии. Возможно, она угодила в ловушку, скорее всего, в лапозахватывающий капкан, потому что у нее отсутствуют фрагменты трех пальцев на одной из лап. Рана, к счастью, уже зажила, но, наверное, она ей мешала охотиться. У нее отморожен кончик хвоста, немного уши, но, тем не менее, это вполне здоровый зверь", - сказал Арамилев. Он отметил, что при обморожении нельзя сказать точно, какие будут последствия. Тигрица могла застудить жизненно важные органы, и если сейчас зверь выглядит здоровым, то через неделю-две могут проявиться негативные последствия. "Надеемся на лучшее. Тигрица задавила оленя, половину съела, от него никуда не отходит, с этим, возможно, связана ее вялая реакция на антропогенное действие… Через два месяца, если она наберет физиологическую форму, будет правильно реагировать на людей, ее отпустят в природу", - отметил Арамилев. Он уточнил, что в мае проснутся енотовидные собаки, барсуки – это дополнительная кормовая база для тигра. Копытные животные будут приносить приплод, что также облегчит адаптацию для пойманной самки. Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно, в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230306/tigr-1856039391.html
https://ria.ru/20230218/tigr-1852832835.html
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хабаровский край, россия, владивосток, сергей арамилев, центр "амурский тигр", происшествия
Хабаровский край, Россия, Владивосток, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Происшествия
Пойманная в Хабаровском крае истощенная тигрица оказалась раненой

Пойманная под верандой дома в Хабаровском крае истощенная тигрица оказалась раненой

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяТигрица, пойманная в Хабаровском крае
Тигрица, пойманная в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Тигрица, пойманная в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Истощенную амурскую тигрицу, пойманную под верандой дома в Хабаровском крае, доставили в центр реабилитации в Приморье, у нее ранена лапа и есть обморожения, сообщил журналистам во Владивостоке гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
На прошлой неделе в поселке Арсеньево Нанайского района тигрица напала на собаку и скрылась под верандой дома. Ее отловили. Это оказалась истощенная молодая самка.
"Она доставлена в реабилитационный центр в Алексеевке. Находилась в истощенном стоянии. Возможно, она угодила в ловушку, скорее всего, в лапозахватывающий капкан, потому что у нее отсутствуют фрагменты трех пальцев на одной из лап. Рана, к счастью, уже зажила, но, наверное, она ей мешала охотиться. У нее отморожен кончик хвоста, немного уши, но, тем не менее, это вполне здоровый зверь", - сказал Арамилев.
Он отметил, что при обморожении нельзя сказать точно, какие будут последствия. Тигрица могла застудить жизненно важные органы, и если сейчас зверь выглядит здоровым, то через неделю-две могут проявиться негативные последствия.
"Надеемся на лучшее. Тигрица задавила оленя, половину съела, от него никуда не отходит, с этим, возможно, связана ее вялая реакция на антропогенное действие… Через два месяца, если она наберет физиологическую форму, будет правильно реагировать на людей, ее отпустят в природу", - отметил Арамилев.
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Он уточнил, что в мае проснутся енотовидные собаки, барсуки – это дополнительная кормовая база для тигра. Копытные животные будут приносить приплод, что также облегчит адаптацию для пойманной самки.
Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных "Утес", где она пробудет минимум до мая. Третий зверь - 5-летний самец с оторванным, вероятно, в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции тигр восстанавливается в центре "Утес".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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Хабаровский крайРоссияВладивостокСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Происшествия
 
 
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