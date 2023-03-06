Рейтинг@Mail.ru
Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/tayvan-1856060793.html
Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны
Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 06.03.2023
Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны
Никто не хочет войны, но Тайвань должен быть подготовлен к любому развитию событий, заявил в понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, слова которого... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:44
2023-03-06T09:44
в мире
китай
тайвань
сша
си цзиньпин
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_2f95493ab534a43aadb683f52dca9c91.jpg
ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Никто не хочет войны, но Тайвань должен быть подготовлен к любому развитию событий, заявил в понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA). "Никто не хочет войны, но нужно быть подготовленными заранее. Чем тщательнее будет подготовка, тем более дисциплинированно мы сможем действовать, не допустив хаоса в случае возникновения (определенной) ситуации", - сказал Цю Гочжэн, выступая в Законодательном юане (парламенте) Тайваня. Ранее Цю Гочжэн говорил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь возможности для атаки на Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса. В опубликованном в воскресенье социально-экономическом плане развития КНР на 2023 год отмечается, что Китай в 2023 году будет вести решительную борьбу против "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению страны. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230303/tayvan-1855553619.html
https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_b54b77dfb183015983d18076551c5165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси
Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны

Глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн призвал готовиться к любому развитию событий

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Никто не хочет войны, но Тайвань должен быть подготовлен к любому развитию событий, заявил в понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA).
"Никто не хочет войны, но нужно быть подготовленными заранее. Чем тщательнее будет подготовка, тем более дисциплинированно мы сможем действовать, не допустив хаоса в случае возникновения (определенной) ситуации", - сказал Цю Гочжэн, выступая в Законодательном юане (парламенте) Тайваня.
Корабли в порту города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню
3 марта, 11:04
Ранее Цю Гочжэн говорил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь возможности для атаки на Тайвань.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
В опубликованном в воскресенье социально-экономическом плане развития КНР на 2023 год отмечается, что Китай в 2023 году будет вести решительную борьбу против "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению страны.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня
5 марта, 04:39
 
В миреКитайТайваньСШАСи ЦзиньпинНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала