https://ria.ru/20230306/tayvan-1856060793.html

Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны

Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 06.03.2023

Тайвань не хочет войны, заявили в Минобороны страны

Никто не хочет войны, но Тайвань должен быть подготовлен к любому развитию событий, заявил в понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, слова которого... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:44

2023-03-06T09:44

2023-03-06T09:44

в мире

китай

тайвань

сша

си цзиньпин

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Никто не хочет войны, но Тайвань должен быть подготовлен к любому развитию событий, заявил в понедельник глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство острова (CNA). "Никто не хочет войны, но нужно быть подготовленными заранее. Чем тщательнее будет подготовка, тем более дисциплинированно мы сможем действовать, не допустив хаоса в случае возникновения (определенной) ситуации", - сказал Цю Гочжэн, выступая в Законодательном юане (парламенте) Тайваня. Ранее Цю Гочжэн говорил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь возможности для атаки на Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса. В опубликованном в воскресенье социально-экономическом плане развития КНР на 2023 год отмечается, что Китай в 2023 году будет вести решительную борьбу против "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению страны. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230303/tayvan-1855553619.html

https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html

китай

тайвань

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, нэнси пелоси