https://ria.ru/20230306/strakhi-1855574809.html

Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы"

Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 06.03.2023

Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы"

В 15 лет Александра столкнулась с абьюзом: одноклассник долго добивался девушку, а потом подсадил на эмоциональные качели. "Я тебя не брошу как твой отец", "хочу от тебя детей", говорил юноша. При этом он же распускал об Александре слухи, грубо прижимал к стене, преследовал. Героиня вырвалась из нездоровых отношений, но что делать с травмой?

2023-03-06T12:00

2023-03-06T12:00

2023-03-06T12:00

страхи

наталья лосева

отношения

дети

подростки

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856051516_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a18dbc7f5e9db5549f8f8f8b0d14dfd1.png

Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы" В 15 лет Александра столкнулась с абьюзом: одноклассник долго добивался девушку, а потом подсадил на эмоциональные качели. "Я тебя не брошу как твой отец", "хочу от тебя детей", говорил юноша. При этом он же распускал об Александре слухи, грубо прижимал к стене, преследовал. Героиня вырвалась из нездоровых отношений, но что делать с травмой? audio/mpeg

Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы" В 15 лет Александра столкнулась с абьюзом: одноклассник долго добивался девушку, а потом подсадил на эмоциональные качели. "Я тебя не брошу как твой отец", "хочу от тебя детей", говорил юноша. При этом он же распускал об Александре слухи, грубо прижимал к стене, преследовал. Героиня вырвалась из нездоровых отношений, но что делать с травмой? audio/mpeg

Историю героини Александры разбирают семейный психолог Екатерина Сиванова и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Всеволод БорисовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, отношения, дети, подростки, психология, аудио