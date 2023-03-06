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Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы"
Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 06.03.2023
Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы"
В 15 лет Александра столкнулась с абьюзом: одноклассник долго добивался девушку, а потом подсадил на эмоциональные качели. "Я тебя не брошу как твой отец", "хочу от тебя детей", говорил юноша. При этом он же распускал об Александре слухи, грубо прижимал к стене, преследовал. Героиня вырвалась из нездоровых отношений, но что делать с травмой?
2023-03-06T12:00
2023-03-06T12:00
2023-03-06T12:00
страхи
наталья лосева
отношения
дети
подростки
психология
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Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы"
В 15 лет Александра столкнулась с абьюзом: одноклассник долго добивался девушку, а потом подсадил на эмоциональные качели. "Я тебя не брошу как твой отец", "хочу от тебя детей", говорил юноша. При этом он же распускал об Александре слухи, грубо прижимал к стене, преследовал. Героиня вырвалась из нездоровых отношений, но что делать с травмой?
audio/mpeg
Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы"
В 15 лет Александра столкнулась с абьюзом: одноклассник долго добивался девушку, а потом подсадил на эмоциональные качели. "Я тебя не брошу как твой отец", "хочу от тебя детей", говорил юноша. При этом он же распускал об Александре слухи, грубо прижимал к стене, преследовал. Героиня вырвалась из нездоровых отношений, но что делать с травмой?
audio/mpeg
Историю героини Александры разбирают семейный психолог Екатерина Сиванова и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Всеволод БорисовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, отношения, дети, подростки, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, отношения, Дети, Подростки, Психология
Парень-абьюзер преследовал меня и распускал слухи. "Страхи/Детские травмы"
В 15 лет Александра столкнулась с абьюзом: одноклассник долго добивался девушку, а потом подсадил на эмоциональные качели. "Я тебя не брошу как твой отец", "хочу от тебя детей", говорил юноша. При этом он же распускал об Александре слухи, грубо прижимал к стене, преследовал. Героиня вырвалась из нездоровых отношений, но что делать с травмой?