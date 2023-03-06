https://ria.ru/20230306/snaypery-1856040044.html

Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска

Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска - РИА Новости, 06.03.2023

Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска

Появились новые свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артемовска: уже второй эвакуированный из города человек —... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T04:02

2023-03-06T04:02

2023-03-06T08:53

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

киев

евгений пригожин

ян гагин

юрий луценко

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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Появились новые свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артемовска: уже второй эвакуированный из города человек — Владимир Шатунов — рассказал РИА Новости о таком случае.Группа "Вагнер", постепенно занимающая Артемовск, помогает мирным гражданам выбраться на подконтрольные России безопасные территории в ДНР. В пятницу в Донецк прибыла группа жителей Артемовска, среди них оказался и Шатунов, рассказавший о расстреле снайпером молодого человека 23 февраля этого года."Парень пошел на 23-е (февраля в магазин. — Прим. ред.) купить, я даже его знаю. Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый. Весь висок в крови — это что, нормально? Вышел бедолага купить, может, бутылку, или сигарет, там продавали, а его застрелили — это нормально? Это украинская армия такая? Это фашисты", — сказал собеседник агентства.Также он добавил, что местные жители знали, что по ним стреляют украинские войска, знали места расположения артиллерийских установок, но ничего поделать с этим, по его словам, было невозможно."Они (украинские военные. — Прим. ред.) не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить. Как с ними разговаривать?" — заключил мужчина.Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855990165.html

https://ria.ru/20230306/koltso-1856035708.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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Местный житель о стрельбе украинских снайперов по мирному населению Артемовска Новый свидетель рассказал РИА Новости о прицельной стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска. 2023-03-06T04:02 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, евгений пригожин, ян гагин, юрий луценко, верховная рада украины