https://ria.ru/20230306/snaypery-1856040044.html
Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска
Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска - РИА Новости, 06.03.2023
Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска
Появились новые свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артемовска: уже второй эвакуированный из города человек —... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T04:02
2023-03-06T04:02
2023-03-06T08:53
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
киев
евгений пригожин
ян гагин
юрий луценко
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Появились новые свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артемовска: уже второй эвакуированный из города человек — Владимир Шатунов — рассказал РИА Новости о таком случае.Группа "Вагнер", постепенно занимающая Артемовск, помогает мирным гражданам выбраться на подконтрольные России безопасные территории в ДНР. В пятницу в Донецк прибыла группа жителей Артемовска, среди них оказался и Шатунов, рассказавший о расстреле снайпером молодого человека 23 февраля этого года."Парень пошел на 23-е (февраля в магазин. — Прим. ред.) купить, я даже его знаю. Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый. Весь висок в крови — это что, нормально? Вышел бедолага купить, может, бутылку, или сигарет, там продавали, а его застрелили — это нормально? Это украинская армия такая? Это фашисты", — сказал собеседник агентства.Также он добавил, что местные жители знали, что по ним стреляют украинские войска, знали места расположения артиллерийских установок, но ничего поделать с этим, по его словам, было невозможно."Они (украинские военные. — Прим. ред.) не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить. Как с ними разговаривать?" — заключил мужчина.Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855990165.html
https://ria.ru/20230306/koltso-1856035708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856051966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_90314fe816788adb9fa4c73b38e79c26.jpg
Местный житель о стрельбе украинских снайперов по мирному населению Артемовска
Новый свидетель рассказал РИА Новости о прицельной стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска.
2023-03-06T04:02
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, евгений пригожин, ян гагин, юрий луценко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Юрий Луценко, Верховная Рада Украины
Свидетель рассказал о стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска
Новый свидетель рассказал о прицельной стрельбе украинских снайперов по жителям Артемовска
ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Появились новые свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артемовска: уже второй эвакуированный из города человек — Владимир Шатунов — рассказал РИА Новости о таком случае.
Группа "Вагнер", постепенно занимающая Артемовск, помогает мирным гражданам выбраться на подконтрольные России
безопасные территории в ДНР
. В пятницу в Донецк
прибыла группа жителей Артемовска, среди них оказался и Шатунов, рассказавший о расстреле снайпером молодого человека 23 февраля этого года.
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"Парень пошел на 23-е (февраля в магазин. — Прим. ред.) купить, я даже его знаю. Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый. Весь висок в крови — это что, нормально? Вышел бедолага купить, может, бутылку, или сигарет, там продавали, а его застрелили — это нормально? Это украинская армия такая? Это фашисты", — сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что местные жители знали, что по ним стреляют украинские войска, знали места расположения артиллерийских установок, но ничего поделать с этим, по его словам, было невозможно.
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"Они (украинские военные. — Прим. ред.) не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить. Как с ними разговаривать?" — заключил мужчина.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ
из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.
О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал и член комитета Верховной рады
по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин
. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.
Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР
к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.