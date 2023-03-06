https://ria.ru/20230306/shoygu-1856053622.html

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 06.03.2023

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Донбасс проверил, как идет восстановление инфраструктуры региона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:02

2023-03-06T09:02

2023-03-06T09:40

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

мариуполь

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Донбасс проверил, как идет восстановление инфраструктуры региона, сообщили в Минобороны.Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Все эти объекты возвели военные строители.Кроме того, сейчас в Мариуполе строятся комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон на шесть девятиэтажных домов, школы и детские сады.Также Шойгу заслушал доклад о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, который будет обеспечивать водой населенные пункты региона.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков-националистов. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны объявило о полном освобождении города.

https://ria.ru/20230304/donbass-1855837472.html

россия

донбасс

мариуполь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проверил работу ВСК в зоне проведения специальной военной операции Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В Мариуполе министр обороны проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на стройплощадках. Министр обороны РФ проверил работу ВСК Минобороны России на Донбассе 2023-03-06T09:02 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, мариуполь, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность