https://ria.ru/20230306/shoygu-1856053622.html
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 06.03.2023
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Донбасс проверил, как идет восстановление инфраструктуры региона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:02
2023-03-06T09:02
2023-03-06T09:40
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
мариуполь
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Донбасс проверил, как идет восстановление инфраструктуры региона, сообщили в Минобороны.Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Все эти объекты возвели военные строители.Кроме того, сейчас в Мариуполе строятся комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон на шесть девятиэтажных домов, школы и детские сады.Также Шойгу заслушал доклад о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, который будет обеспечивать водой населенные пункты региона.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков-националистов. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны объявило о полном освобождении города.
https://ria.ru/20230304/donbass-1855837472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу проверил работу ВСК в зоне проведения специальной военной операции
Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В Мариуполе министр обороны проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на стройплощадках. Министр обороны РФ проверил работу ВСК Минобороны России на Донбассе
2023-03-06T09:02
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, донбасс, мариуполь, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Мариуполь, Сергей Шойгу, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Министр обороны Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса