https://ria.ru/20230306/shos-1856046293.html
От ШОС пытаются отвадить партнеров, заявил дипломат
От ШОС пытаются отвадить партнеров, заявил дипломат - РИА Новости, 06.03.2023
От ШОС пытаются отвадить партнеров, заявил дипломат
Шанхайская организация сотрудничества стала мощной структурой, к которой прислушиваются, поэтому определенные силы пытаются всячески блокировать организацию,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:15
2023-03-06T07:15
2023-03-06T07:15
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества стала мощной структурой, к которой прислушиваются, поэтому определенные силы пытаются всячески блокировать организацию, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Сегодня мы видим, как деятельность ШОС пытаются всячески блокировать, отвадить от нее партнеров", - заявил Хакимов, отвечая на вопрос, есть ли у организации вес на международной арене, прислушиваются ли к ней. По его словам, это "означает, что ШОС, обладающая мощным совокупным экономическим потенциалом, действующая на обширных территориях, на которых проживает порядка половины мирового населения, чем-то волнует тех, кто пытается это делать, а примеров подобных недружественных акций накопилось предостаточно". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
https://ria.ru/20230306/shos-1856044884.html
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в мире, россия, индия, казахстан, бахтиер хакимов, шос
В мире, Россия, Индия, Казахстан, Бахтиер Хакимов, ШОС
От ШОС пытаются отвадить партнеров, заявил дипломат
Хакимов: ШОС стала мощной структурой, от нее пытаются отвадить партнеров
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества стала мощной структурой, к которой прислушиваются, поэтому определенные силы пытаются всячески блокировать организацию, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Сегодня мы видим, как деятельность ШОС пытаются всячески блокировать, отвадить от нее партнеров", - заявил Хакимов, отвечая на вопрос, есть ли у организации вес на международной арене, прислушиваются ли к ней.
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По его словам, это "означает, что ШОС, обладающая мощным совокупным экономическим потенциалом, действующая на обширных территориях, на которых проживает порядка половины мирового населения, чем-то волнует тех, кто пытается это делать, а примеров подобных недружественных акций накопилось предостаточно".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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