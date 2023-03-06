https://ria.ru/20230306/shos-1856044884.html

ШОС не направлена против других, заявил спецпредставитель президента России

ШОС не направлена против других, заявил спецпредставитель президента России - РИА Новости, 06.03.2023

ШОС не направлена против других, заявил спецпредставитель президента России

Шанхайская организация сотрудничества опирается на принципы неделимой безопасности и равноправия во взаимодействии, не противопоставляет себя кому-то и не... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:53

2023-03-06T06:53

2023-03-06T06:53

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества опирается на принципы неделимой безопасности и равноправия во взаимодействии, не противопоставляет себя кому-то и не направлена против других, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "ШОС открыта для всех заинтересованных государств и не направлена против кого-либо. Философия организации – конструктивная и созидательная, она нацелена на сотрудничество и взаимопонимание, на поиск совместных решений в интересах каждого", - заявил Хакимов, отвечая на вопрос, можно ли в сегодняшних реалиях рассматривать ШОС как блок. Он указал, что члены ШОС опираются "на принципы неделимой безопасности и равноправия во взаимодействии, используя цивилизационное многообразие каждого в отдельности и всех стран вместе", будь то традиции или опыт двусторонних взаимоотношений. "Заручившись принципами ООН, мы стремимся двигаться вперед", - отметил Хакимов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

https://ria.ru/20230306/shos-1856044515.html

https://ria.ru/20230306/shos-1856043878.html

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индия

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в мире, россия, индия, казахстан, бахтиер хакимов, шос, оон