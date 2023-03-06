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В России начали съемку первого сериала по сценарию нейросети - РИА Новости, 06.03.2023
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Культура
 
13:44 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/serial-1856118836.html
В России начали съемку первого сериала по сценарию нейросети
В России начали съемку первого сериала по сценарию нейросети - РИА Новости, 06.03.2023
В России начали съемку первого сериала по сценарию нейросети
На СТС начались съемки первого сериала по сценарию нейросети "Сидоровы". Премьера состоится на платформе "VK Видео". РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:44
2023-03-06T13:44
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На СТС начались съемки первого сериала по сценарию нейросети "Сидоровы". Премьера состоится на платформе "VK Видео".Кроме того, нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.Сериал расскажет историю среднестатистической семьи Сидоровых, состоящей из отца , его супруги, тещи, зятя и сына. Они будут жить как типичные герои ситкомов: ругаться, шутить, решать бытовые проблемы. Однако в какой-то момент глава семейства отметит, что его семья не может покинуть квартиру и постоянно слышит закадровый смех. Главные роли в ситкоме исполнят Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко. Над проектом будет работать команда "Ивановых-Ивановых" и "Семейки". Ранее российский сериал "Зорге" собрал полный зал в Токио в первый день показа. Он проходил в кинотеатре в районе Синдзюку.
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стс (телеканал), телевидение
Культура, СТС (телеканал), Телевидение
В России начали съемку первого сериала по сценарию нейросети

В России начали съемку первого сериала по сценарию нейросети "Сидоровы"

© iStock.com / batuhan tokerСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© iStock.com / batuhan toker
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На СТС начались съемки первого сериала по сценарию нейросети "Сидоровы". Премьера состоится на платформе "VK Видео".
«

"СТС приступил к съемкам первого российского сериала по сценарию нейросети A.I. TV Script Generator, созданной студентами образовательной платформы Skillbox Владимиром Ларькиным и Вадимом Поволоцким. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него популярные сериалы канала", – сообщили в пресс-службе СТС.

Кроме того, нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.
Сериал расскажет историю среднестатистической семьи Сидоровых, состоящей из отца , его супруги, тещи, зятя и сына. Они будут жить как типичные герои ситкомов: ругаться, шутить, решать бытовые проблемы.
Однако в какой-то момент глава семейства отметит, что его семья не может покинуть квартиру и постоянно слышит закадровый смех.
Главные роли в ситкоме исполнят Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко. Над проектом будет работать команда "Ивановых-Ивановых" и "Семейки".
Ранее российский сериал "Зорге" собрал полный зал в Токио в первый день показа. Он проходил в кинотеатре в районе Синдзюку.
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