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В Токио первый день показа российского сериала "Зорге" собрал полный зал - РИА Новости, 25.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230225/serial-1854293209.html
В Токио первый день показа российского сериала "Зорге" собрал полный зал
В Токио первый день показа российского сериала "Зорге" собрал полный зал - РИА Новости, 25.02.2023
В Токио первый день показа российского сериала "Зорге" собрал полный зал
Первый день показа российского сериала "Зорге" (японское название "Женщины, любившие шпиона") в субботу собрал в Токио полный зал, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:20
2023-02-25T16:20
культура
япония
ссср
токио
рихард зорге
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Первый день показа российского сериала "Зорге" (японское название "Женщины, любившие шпиона") в субботу собрал в Токио полный зал, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Показ проходил в небольшом кинотеатре в районе Синдзюку, в зале вместимостью более 80 мест корреспондент РИА Новости насчитала всего 5 свободных мест. Это тем более удивительно, что сериал демонстрируется блоками по две серии, и чтобы посмотреть его целиком, потребуется 6 дней. После показа перед зрителями выступили актеры, занятые в фильме, и поделились впечатлениями о съемках. "Этот фильм был снят семь лет назад, в 2016 году, в Москве и в Шанхае. Затем был показан на Первом канале. Сегодня вы посмотрели первую и вторую серии. Во время съемок я и представить себе не мог, что фильм вот так будет показан в Японии японским зрителям. Я очень рад этому. Съемки длились девять месяцев, это было чудесно. На съемочной площадке встретились люди разных национальностей – японцы, русские, немцы, китайцы, корейцы, казахи. В сцене допроса я задаю вопросы китайскому актеру по-японски, он отвечает по-корейски, а рядом со мной казахский актер спрашивает по-русски. Мы играли на трех языках. Проведенные в России дни – мое достояние как актера", - сказал исполнитель роли майора Осаки, ведущего дело Зорге, Осаму Ямамото. В планах компании-прокатчика Heisei project две недели проката. Одновременно с прокатом организована продажа сериала на DVD. Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-Социалистической партии в посольстве. Перед началом войны он передал в центр, что нападение нацистской Германии на СССР неизбежно, а также осенью 1941 года сообщил о том, что Япония не будет нападать на СССР - это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело". Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20230118/putin-1845710258.html
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япония, ссср, токио, рихард зорге
Культура, Япония, СССР, Токио, Рихард Зорге
16:20 25.02.2023
 
В Токио первый день показа российского сериала "Зорге" собрал полный зал

В Токио первый день показа российского сериала "Зорге" собрал полный зал кинотеатра

© Star Media (2017)Кадр из сериала "Зорге"
Кадр из сериала Зорге
© Star Media (2017)
Кадр из сериала "Зорге". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Первый день показа российского сериала "Зорге" (японское название "Женщины, любившие шпиона") в субботу собрал в Токио полный зал, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Показ проходил в небольшом кинотеатре в районе Синдзюку, в зале вместимостью более 80 мест корреспондент РИА Новости насчитала всего 5 свободных мест. Это тем более удивительно, что сериал демонстрируется блоками по две серии, и чтобы посмотреть его целиком, потребуется 6 дней.
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После показа перед зрителями выступили актеры, занятые в фильме, и поделились впечатлениями о съемках.
"Этот фильм был снят семь лет назад, в 2016 году, в Москве и в Шанхае. Затем был показан на Первом канале. Сегодня вы посмотрели первую и вторую серии. Во время съемок я и представить себе не мог, что фильм вот так будет показан в Японии японским зрителям. Я очень рад этому. Съемки длились девять месяцев, это было чудесно. На съемочной площадке встретились люди разных национальностей – японцы, русские, немцы, китайцы, корейцы, казахи. В сцене допроса я задаю вопросы китайскому актеру по-японски, он отвечает по-корейски, а рядом со мной казахский актер спрашивает по-русски. Мы играли на трех языках. Проведенные в России дни – мое достояние как актера", - сказал исполнитель роли майора Осаки, ведущего дело Зорге, Осаму Ямамото.
В планах компании-прокатчика Heisei project две недели проката. Одновременно с прокатом организована продажа сериала на DVD.
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Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-Социалистической партии в посольстве. Перед началом войны он передал в центр, что нападение нацистской Германии на СССР неизбежно, а также осенью 1941 года сообщил о том, что Япония не будет нападать на СССР - это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.
Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело".
Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
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КультураЯпонияСССРТокиоРихард Зорге
 
 
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