https://ria.ru/20230306/samolet-1856059699.html

В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете

В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете - РИА Новости, 06.03.2023

В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете

Самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший по маршруту Мурманск – Архангельск, в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:36

2023-03-06T09:36

2023-03-06T09:52

происшествия

мурманск

архангельск

череповец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 6 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший по маршруту Мурманск – Архангельск, в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, аэропорт закрыт, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС."Пассажирский самолет авиакомпании "Северсталь" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мурманска, аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что аэропорт официально закрыт до 9.30.По расписанию самолет должен был вылететь в 8.00 мск, однако в 9.20 на онлайн-табло значится "посадка завершена". Также на табло появилась информация о том, что задерживается вылет рейса на Череповец в 11.40. На прилет задерживаются рейсы из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые должны приземлиться в Мурманске в первой половине дня понедельника.Сразу после инцидента проверку начала мурманская транспортная прокуратура. Она проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета CRJ200 авиакомпании "Северсталь".По данным прокуратуры, на борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. В настоящее время пассажиры ожидают вылет в здании аэропорта. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры", - говорится в сообщении.Также обстоятельства ЧП выясняют следователи Мурманского следственного отдела на транспорте. "Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - отметили в ведомстве. -0-

https://ria.ru/20230303/piloty-1855727470.html

https://ria.ru/20230305/durian-1856030846.html

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череповец

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мурманск, архангельск, череповец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)