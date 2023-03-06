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В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете - РИА Новости, 06.03.2023
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09:36 06.03.2023 (обновлено: 09:52 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/samolet-1856059699.html
В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете
В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете - РИА Новости, 06.03.2023
В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете
Самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший по маршруту Мурманск – Архангельск, в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:36
2023-03-06T09:52
происшествия
мурманск
архангельск
череповец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 6 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший по маршруту Мурманск – Архангельск, в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, аэропорт закрыт, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС."Пассажирский самолет авиакомпании "Северсталь" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мурманска, аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что аэропорт официально закрыт до 9.30.По расписанию самолет должен был вылететь в 8.00 мск, однако в 9.20 на онлайн-табло значится "посадка завершена". Также на табло появилась информация о том, что задерживается вылет рейса на Череповец в 11.40. На прилет задерживаются рейсы из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые должны приземлиться в Мурманске в первой половине дня понедельника.Сразу после инцидента проверку начала мурманская транспортная прокуратура. Она проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета CRJ200 авиакомпании "Северсталь".По данным прокуратуры, на борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. В настоящее время пассажиры ожидают вылет в здании аэропорта. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры", - говорится в сообщении.Также обстоятельства ЧП выясняют следователи Мурманского следственного отдела на транспорте. "Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - отметили в ведомстве. -0-
https://ria.ru/20230303/piloty-1855727470.html
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происшествия, мурманск, архангельск, череповец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманск, Архангельск, Череповец, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете

В аэропорту Мурманска самолет выкатился за ВПП при взлете, пострадавших нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший по маршруту Мурманск – Архангельск, в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, аэропорт закрыт, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
"Пассажирский самолет авиакомпании "Северсталь" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мурманска, аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что аэропорт официально закрыт до 9.30.
По расписанию самолет должен был вылететь в 8.00 мск, однако в 9.20 на онлайн-табло значится "посадка завершена". Также на табло появилась информация о том, что задерживается вылет рейса на Череповец в 11.40. На прилет задерживаются рейсы из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые должны приземлиться в Мурманске в первой половине дня понедельника.
Сразу после инцидента проверку начала мурманская транспортная прокуратура. Она проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета CRJ200 авиакомпании "Северсталь".
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По данным прокуратуры, на борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. В настоящее время пассажиры ожидают вылет в здании аэропорта. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным примет меры", - говорится в сообщении.
Также обстоятельства ЧП выясняют следователи Мурманского следственного отдела на транспорте. "Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - отметили в ведомстве. -0-
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ПроисшествияМурманскАрхангельскЧереповецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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