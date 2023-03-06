https://ria.ru/20230306/rassledovanie-1856213656.html

Теракты на "Северных потоках" не будут расследовать в Гааге, заявили в ЕК

Теракты на "Северных потоках" не будут расследовать в Гааге, заявили в ЕК - РИА Новости, 06.03.2023

Теракты на "Северных потоках" не будут расследовать в Гааге, заявили в ЕК

Теракты на "Северных потоках" не будут расследоваться в рамках создаваемого в Гааге "Международного центра преследования за преступление агрессии против... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:20

2023-03-06T18:20

2023-03-06T18:20

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северный поток

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Теракты на "Северных потоках" не будут расследоваться в рамках создаваемого в Гааге "Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Он отвечал на вопрос журналистов о том, будет ли Международный центр в Гааге расследовать, в том числе, теракты на "Северных потоках". "Нет. Преступления агрессии касаются военных преступлений, совершенных высшими политическими и военными руководителями, страной… Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти", - сказал он. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Ранее в Еврокомиссии заявили, что рассчитывают на то, что Международный центр по сбору "доказательств преступлений на Украине", который решено создать в Гааге, заработает к лету. В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании в Гааге "Международного центра преследования за преступление агрессии против Украины". По ее словам, центр "будет координировать сбор доказательств, его поддержит совместная команда следователей под патронажем Eurojust". Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230303/gaz-1855574707.html

https://ria.ru/20230224/khersh-1854081365.html

https://ria.ru/20230305/postavki-1856002703.html

https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

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россия, в мире, украина, гаага, кристиан виганд, еврокомиссия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"