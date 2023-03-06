https://ria.ru/20230306/putin-1856103635.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 06.03.2023
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:33
2023-03-06T12:33
2023-03-06T14:04
политика
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. "(Обсуждались. — Прим. ред.) <...> различные аспекты двухсторонних отношений: это и транспортный коридор, и торгово-экономическое взаимодействие, отношения многоплановые", — уточнил пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что президенты часто общаются друг с другом.Как указано в сообщении пресс-службы Кремля, два лидера подробно обсудили "практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях".Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений между Россией и Казахстаном и договорились продолжать контакты.В свою очередь пресс-служба Токаева сообщила, что президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание они уделили расширению транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей. Кроме того, лидеры Казахстана и России рассмотрели график предстоящих мероприятий.
https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855102792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Песков: Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"(Обсуждались. — Прим. ред.) <...> различные аспекты двухсторонних отношений: это и транспортный коридор, и торгово-экономическое взаимодействие, отношения многоплановые", — уточнил пресс-секретарь главы государства.
Он отметил, что президенты часто общаются друг с другом.
Как указано в сообщении пресс-службы Кремля
, два лидера подробно обсудили "практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях".
Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений между Россией и Казахстаном и договорились продолжать контакты.
В свою очередь пресс-служба Токаева сообщила, что президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание они уделили расширению транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей. Кроме того, лидеры Казахстана и России рассмотрели график предстоящих мероприятий.
В Кремле рассказали о развитии двусторонних отношений с Казахстаном