https://ria.ru/20230306/putin-1856103635.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 06.03.2023

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:33

2023-03-06T12:33

2023-03-06T14:04

политика

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. "(Обсуждались. — Прим. ред.) <...> различные аспекты двухсторонних отношений: это и транспортный коридор, и торгово-экономическое взаимодействие, отношения многоплановые", — уточнил пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что президенты часто общаются друг с другом.Как указано в сообщении пресс-службы Кремля, два лидера подробно обсудили "практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях".Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений между Россией и Казахстаном и договорились продолжать контакты.В свою очередь пресс-служба Токаева сообщила, что президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание они уделили расширению транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей. Кроме того, лидеры Казахстана и России рассмотрели график предстоящих мероприятий.

https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855102792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, дмитрий песков, владимир путин