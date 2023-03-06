https://ria.ru/20230306/purim-1855625394.html

Иудейский праздник Пурим

Иудейский праздник Пурим - РИА Новости, 06.03.2023

Иудейский праздник Пурим

Пурим – иудейский праздник, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T04:07

2023-03-06T04:07

2023-03-06T04:07

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Пурим – иудейский праздник, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. В 355 году до нашей эры Аман – верховный сановник при дворе персидского царя Артаксеркса (Ахашвероша) добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персии. Стараниями духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер (Эсфирь), которая, храня в тайне свое происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны. Сам он погиб вместе с прочими недругами евреев. Название праздника происходит от слова "пур" (аккадское "пуру" – жребий), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев. Согласно книге Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара (месяц еврейского календаря, февраль-март), а 14 адара праздновали свою победу и избавление – Пурим. В столице, городе Сузы (Шушан), избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара. Поэтому 15 адара называется Шушан Пурим и празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник Моисея) были обнесены крепостной стеной, как и Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной во времена Иегошуа бин Нуна, обычаи Пурима исполняются два дня – 14 и 15 адара. В еврейские високосные годы, когда к году добавляется дополнительный месяц – адар шени ("второй адар"), Пурим празднуется в этом месяце, так как по талмудической традиции именно тогда произошли описываемые события. В те годы, когда 15 адара приходится на субботу, жители городов, окруженных стеной, как, например, Иерусалим, празднуют "Пурим мешулаш" – "Тройной Пурим". Он продолжается три дня – с пятницы, 14 адара, до воскресенья, 16 адара. В 2023 году Пурим начинается с вечера 6 марта и заканчивается ночью 7 марта, Шушан Пурим – 8 марта. Празднованию Пурима предшествует пост Эстер (Таанит Эстер). Он установлен в память о том, как Мордехай, Эстер и весь народ Израиля постились 13 адара и просили Всевышнего о победе в битве со своими врагами. Если день 13 адара выпадает на Шаббат (субботу), пост переносится на четверг, 11 адара. Существуют также "особые пуримы", которые отмечаются в отдельных странах, городах или общинах в честь чудесного избавления общины или семьи от неминуемой гибели. Например, 29 декабря 1690 года итальянский порт Анкона был разрушен землетрясением. Еврейская община города чудесным образом избежала гибели, в память об избавлении в этот день празднуется Пурим Анкона. Пурим является малым праздником, то есть в этот день разрешено работать. Тем не менее, от нее следует воздерживаться. Кроме того, в Пурим не следует работать для того, чтобы заработать деньги. Однако разрешается совершать любую работу, необходимую для проведения праздника или для исполнения заповеди. Кроме того, запрет на работу распространяется только на один праздничный день, так что "в селениях" можно работать 15-го адара, а в "больших городах" – 14-го. Традиции Пурима включают в себя: чтение свитка Эстер; посылку яств; подарки бедным; чтение Торы; произнесение особой вставки в молитвы; веселый пир; запрет траура и поста. Главной частью праздника является публичное чтение книги Эстер по свитку. Читать следует по свитку, написанному на пергаменте с соблюдением всех правил. Слушать чтение женщины должны наравне с мужчинами, так как они тоже имеют отношение к чуду избавления от Амана. Когда чтец произносит его имя, принято поднимать шум, дети трещат специальными трещотками – это означает презрение и ненависть к этому человеку. Пурим символизирует борьбу за физическое выживание еврейского народа. Это веселый праздник. Днем положено устраивать праздничный пир, который продолжается до вечера. На нем принято есть мясо и пить вино, радоваться и веселиться. К столу пекут особые треугольные пирожки со сладкой начинкой (обычно с маком или вареньем), называемые "ушами Амана" или "кошельками Амана". В Пурим принято есть мак и другие семена в память о том, что царица Эстер питалась ими во дворце Артаксеркса, чтобы не есть некошерную пищу. В этот праздник каждый еврей обязан послать другому еврею, хотя бы одному, как минимум два вида продуктов или один вид и какой-нибудь напиток. Отправляют только такую еду, которая не требует особого приготовления, – например, жареное или вареное мясо, кондитерские изделия, сладости, фрукты, вино или другие напитки, но не сырое мясо или сырую рыбу. Этот обычай носит название "мишлоах манот" – посылка яств. Еду принято именно посылать с курьером или принести ее самому. "Мишлоах манот" мужчины посылают мужчинам, а женщины – женщинам.Заповедь о подарках бедным (нужно дать деньги, еду или одежду, как минимум двум людям) является более важной, чем посылка яств. Денежный подарок должен быть таким, чтобы на него можно было купить хотя бы кусок хлеба весом в три яйца. "Подарки бедным" женщина имеет право раздавать как женщинам, так и мужчинам. Пурим – карнавальный праздник, во время которого еще в средние века читались шуточные переделки священных текстов. В этот день разыгрываются пуримшпил – особые пуримские представления, сюжет которых всегда связан с книгой Эстер. Есть также обычай одеваться на Пурим в карнавальные костюмы, причем мужчинам разрешено переодеваться в женское платье и наоборот (что в обычной ситуации категорически запрещено). В Израиле на Пурим проводятся карнавальные шествия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, израиль, иерусалим, пурим, религия, религиозные праздники, иудаизм