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Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью - РИА Новости, 06.03.2023
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Культура
 
18:08 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/ptakha-1856210097.html
Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью
Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью - РИА Новости, 06.03.2023
Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью
Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:08
2023-03-06T18:08
культура
давид нуриев
фильм
знаменитости
новости культуры
кино
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке. Кроме того, он заявил, что сыграл в драме одну из главных ролей. Однако музыкант затруднился ответить на вопрос, станет ли фильм началом его большой кинокарьеры. Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова. В центре новой криминальной драмы – события, происходящие в Тамбове в 2000-х годах. Главные роли в киноленте исполнили Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие.Ранее актер Виктор Сухоруков объяснил, почему Алексей Балабанов не снял третью часть "Брата". По словам знаменитости, режиссер отказался от продолжения, потому что недостаточно хорошо знал нулевые.
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давид нуриев, фильм, знаменитости, новости культуры, кино
Культура, Давид Нуриев, фильм, Знаменитости, Новости культуры, Кино
Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью

Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРэп-исполнитель Птаха
Рэп-исполнитель Птаха - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке.
Кроме того, он заявил, что сыграл в драме одну из главных ролей. Однако музыкант затруднился ответить на вопрос, станет ли фильм началом его большой кинокарьеры.
«
"Посмотрим, там загадывать нельзя", – добавил артист.
Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова. В центре новой криминальной драмы – события, происходящие в Тамбове в 2000-х годах. Главные роли в киноленте исполнили Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие.
Ранее актер Виктор Сухоруков объяснил, почему Алексей Балабанов не снял третью часть "Брата". По словам знаменитости, режиссер отказался от продолжения, потому что недостаточно хорошо знал нулевые.
Кадр из фильма Балабанов. Колокольня. Реквием
В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове
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