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Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью
Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью - РИА Новости, 06.03.2023
Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью
Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:08
2023-03-06T18:08
2023-03-06T18:08
культура
давид нуриев
фильм
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новости культуры
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке. Кроме того, он заявил, что сыграл в драме одну из главных ролей. Однако музыкант затруднился ответить на вопрос, станет ли фильм началом его большой кинокарьеры. Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова. В центре новой криминальной драмы – события, происходящие в Тамбове в 2000-х годах. Главные роли в киноленте исполнили Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие.Ранее актер Виктор Сухоруков объяснил, почему Алексей Балабанов не снял третью часть "Брата". По словам знаменитости, режиссер отказался от продолжения, потому что недостаточно хорошо знал нулевые.
https://ria.ru/20221208/balabanov-1837146592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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давид нуриев, фильм, знаменитости, новости культуры, кино
Культура, Давид Нуриев, фильм, Знаменитости, Новости культуры, Кино
Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью
Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью
ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке.
Кроме того, он заявил, что сыграл в драме одну из главных ролей. Однако музыкант затруднился ответить на вопрос, станет ли фильм началом его большой кинокарьеры.
«
"Посмотрим, там загадывать нельзя", – добавил артист.
Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова. В центре новой криминальной драмы – события, происходящие в Тамбове в 2000-х годах. Главные роли в киноленте исполнили Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие.
Ранее актер Виктор Сухоруков объяснил
, почему Алексей Балабанов не снял третью часть "Брата". По словам знаменитости, режиссер отказался от продолжения, потому что недостаточно хорошо знал нулевые.
В прокат выходит фильм о создателе "Брата" режиссере Алексее Балабанове