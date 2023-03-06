https://ria.ru/20230306/ptakha-1856210097.html

Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью

Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью - РИА Новости, 06.03.2023

Фильм "Брат 3" с участием рэпера Птахи выйдет осенью

Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:08

2023-03-06T18:08

2023-03-06T18:08

культура

давид нуриев

фильм

знаменитости

новости культуры

кино

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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Фильм "Брат 3" выйдет в прокат осенью, сообщил рэпер Птаха (Давид Нуриев) на пресс-конференции в Донецке. Кроме того, он заявил, что сыграл в драме одну из главных ролей. Однако музыкант затруднился ответить на вопрос, станет ли фильм началом его большой кинокарьеры. Фильм Валерия Переверзева "Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова. В центре новой криминальной драмы – события, происходящие в Тамбове в 2000-х годах. Главные роли в киноленте исполнили Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие.Ранее актер Виктор Сухоруков объяснил, почему Алексей Балабанов не снял третью часть "Брата". По словам знаменитости, режиссер отказался от продолжения, потому что недостаточно хорошо знал нулевые.

https://ria.ru/20221208/balabanov-1837146592.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

давид нуриев, фильм, знаменитости, новости культуры, кино