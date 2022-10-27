https://ria.ru/20221027/sukhorukov-1827205814.html
Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3"
Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3" - РИА Новости, 27.10.2022
Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3"
Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял "Брата-3". Подробностями он поделился в интервью с порталом 72.RU. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:20
2022-10-27T16:20
2022-10-27T16:20
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял "Брата-3". Подробностями он поделился в интервью с порталом 72.RU.Артист признается: сам он очень хотел, чтобы постановщик снял продолжение культовой ленты, и даже приехал к нему домой с "идеями, зарисовками и этюдами" для фильма.Я хотел настолько заставить его сделать "Брат 3", что даже говорил: "Если я тебе надоел, вызываю раздражение, убери меня из фильма. Без меня, но сделай!", — вспоминает Сухоруков. Балабанов также поинтересовался у него тогда, как возможно продолжение фильма без Сергея Бодрова-младшего. Сухоруков уверяет, что ответил и на это вопрос. Премьера фильма "Брат" состоялась в 1997 году, вторая ленты вышла в 2000. У Бодрова была главная роль. С 2002 года актер считается пропавшим без вести вместе со съемочной группой во время схода ледника Кармадонском ущелье.
https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, виктор сухоруков, алексей балабанов, сергей бодров
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Виктор Сухоруков, Алексей Балабанов, Сергей Бодров
Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3"
Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3", несмотря на уговоры коллеги
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял "Брата-3". Подробностями он поделился
в интервью с порталом 72.RU.
"Делать этого я не буду, потому что я не знаю этого времени", — передает слова Балабанова Сухоруков.
Артист признается: сам он очень хотел, чтобы постановщик снял продолжение культовой ленты, и даже приехал к нему домой с "идеями, зарисовками и этюдами" для фильма.
Я хотел настолько заставить его сделать "Брат 3", что даже говорил: "Если я тебе надоел, вызываю раздражение, убери меня из фильма. Без меня, но сделай!", — вспоминает Сухоруков.
Балабанов также поинтересовался у него тогда, как возможно продолжение фильма без Сергея Бодрова-младшего. Сухоруков уверяет, что ответил и на это вопрос.
Премьера фильма "Брат" состоялась в 1997 году, вторая ленты вышла в 2000. У Бодрова была главная роль. С 2002 года актер считается пропавшим без вести вместе со съемочной группой во время схода ледника Кармадонском ущелье.