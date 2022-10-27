https://ria.ru/20221027/sukhorukov-1827205814.html

Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3"

Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3" - РИА Новости, 27.10.2022

Сухоруков рассказал, почему Балабанов не снял "Брата-3"

Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял "Брата-3". Подробностями он поделился в интервью с порталом 72.RU. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:20

2022-10-27T16:20

2022-10-27T16:20

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Виктор Сухоруков рассказал, почему Алексей Балабанов не снял "Брата-3". Подробностями он поделился в интервью с порталом 72.RU.Артист признается: сам он очень хотел, чтобы постановщик снял продолжение культовой ленты, и даже приехал к нему домой с "идеями, зарисовками и этюдами" для фильма.Я хотел настолько заставить его сделать "Брат 3", что даже говорил: "Если я тебе надоел, вызываю раздражение, убери меня из фильма. Без меня, но сделай!", — вспоминает Сухоруков. Балабанов также поинтересовался у него тогда, как возможно продолжение фильма без Сергея Бодрова-младшего. Сухоруков уверяет, что ответил и на это вопрос. Премьера фильма "Брат" состоялась в 1997 году, вторая ленты вышла в 2000. У Бодрова была главная роль. С 2002 года актер считается пропавшим без вести вместе со съемочной группой во время схода ледника Кармадонском ущелье.

https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, виктор сухоруков, алексей балабанов, сергей бодров