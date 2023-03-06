https://ria.ru/20230306/prank-1856115779.html
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала - РИА Новости, 06.03.2023
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:16
2023-03-06T13:16
2023-03-06T14:02
технологии
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/16/1555961648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e795ce1a464739693b39ebb5f2402542.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их дальнейшую деятельность. YouTube удалил канал Вована и Лексуса 5 марта. Как следует из опубликованных скриншотов, канал удален "за нарушение правил сообщества" по результатам проверки: на нем якобы нашли серьезные нарушения. "(На нашу деятельность это) никак не повлияет. Мы давно уже на российских площадках: RuTube, Вконтакте и Telegram. Еще после того, как год назад YouTube заблокировал наш основной канал со 150 тысячами подписчиков", - сказал собеседник агентства. Кузнецов отметил, что пранкеры продолжат размещать свои материалы на зарубежных площадках, чтобы "граждане других стран знали истинную сущность своих политиков". По мнению Кузнецова, их канал заблокировали из-за страха Запада перед правдой. "Вся эта блокировка показывает, что нас действительно боятся представители западного мейнстрима, и мы одни из немногих в России, кто транслирует правду, в том числе и о России, за рубеж", - заключил он.
https://ria.ru/20230301/prank-1855150396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/16/1555961648_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d12b0c23230f668a1233483b0b87fa80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), youtube
Технологии, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), YouTube
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала
Пранкер Вован заверил, что удаление канала с YouTube не повлияет на их с Лексусом работу
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их дальнейшую деятельность.
YouTube удалил канал Вована и Лексуса 5 марта. Как следует из опубликованных скриншотов, канал удален "за нарушение правил сообщества" по результатам проверки: на нем якобы нашли серьезные нарушения.
"(На нашу деятельность это) никак не повлияет. Мы давно уже на российских площадках: RuTube, Вконтакте и Telegram. Еще после того, как год назад YouTube заблокировал наш основной канал со 150 тысячами подписчиков", - сказал собеседник агентства. Кузнецов отметил, что пранкеры продолжат размещать свои материалы на зарубежных площадках, чтобы "граждане других стран знали истинную сущность своих политиков".
По мнению Кузнецова, их канал заблокировали из-за страха Запада перед правдой. "Вся эта блокировка показывает, что нас действительно боятся представители западного мейнстрима, и мы одни из немногих в России, кто транслирует правду, в том числе и о России, за рубеж", - заключил он.
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании