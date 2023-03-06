https://ria.ru/20230306/prank-1856115779.html

Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала

Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала - РИА Новости, 06.03.2023

Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:16

2023-03-06T13:16

2023-03-06T14:02

технологии

россия

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

youtube

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их дальнейшую деятельность. YouTube удалил канал Вована и Лексуса 5 марта. Как следует из опубликованных скриншотов, канал удален "за нарушение правил сообщества" по результатам проверки: на нем якобы нашли серьезные нарушения. "(На нашу деятельность это) никак не повлияет. Мы давно уже на российских площадках: RuTube, Вконтакте и Telegram. Еще после того, как год назад YouTube заблокировал наш основной канал со 150 тысячами подписчиков", - сказал собеседник агентства. Кузнецов отметил, что пранкеры продолжат размещать свои материалы на зарубежных площадках, чтобы "граждане других стран знали истинную сущность своих политиков". По мнению Кузнецова, их канал заблокировали из-за страха Запада перед правдой. "Вся эта блокировка показывает, что нас действительно боятся представители западного мейнстрима, и мы одни из немногих в России, кто транслирует правду, в том числе и о России, за рубеж", - заключил он.

https://ria.ru/20230301/prank-1855150396.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), youtube