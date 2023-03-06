Рейтинг@Mail.ru
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 06.03.2023 (обновлено: 14:02 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/prank-1856115779.html
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала - РИА Новости, 06.03.2023
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:16
2023-03-06T14:02
технологии
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/16/1555961648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e795ce1a464739693b39ebb5f2402542.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их дальнейшую деятельность. YouTube удалил канал Вована и Лексуса 5 марта. Как следует из опубликованных скриншотов, канал удален "за нарушение правил сообщества" по результатам проверки: на нем якобы нашли серьезные нарушения. "(На нашу деятельность это) никак не повлияет. Мы давно уже на российских площадках: RuTube, Вконтакте и Telegram. Еще после того, как год назад YouTube заблокировал наш основной канал со 150 тысячами подписчиков", - сказал собеседник агентства. Кузнецов отметил, что пранкеры продолжат размещать свои материалы на зарубежных площадках, чтобы "граждане других стран знали истинную сущность своих политиков". По мнению Кузнецова, их канал заблокировали из-за страха Запада перед правдой. "Вся эта блокировка показывает, что нас действительно боятся представители западного мейнстрима, и мы одни из немногих в России, кто транслирует правду, в том числе и о России, за рубеж", - заключил он.
https://ria.ru/20230301/prank-1855150396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155596/16/1555961648_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d12b0c23230f668a1233483b0b87fa80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), youtube
Технологии, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), YouTube
Пранкер Вован прокомментировал удаление с YouTube их с Лексусом канала

Пранкер Вован заверил, что удаление канала с YouTube не повлияет на их с Лексусом работу

© РИА НовостиПранкер Владимир Кузнецов (Вован)
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил РИА Новости, что удаление совместного с пранкером Лексусом канала с видеоплатформы YouTube никак не повлияет на их дальнейшую деятельность.
YouTube удалил канал Вована и Лексуса 5 марта. Как следует из опубликованных скриншотов, канал удален "за нарушение правил сообщества" по результатам проверки: на нем якобы нашли серьезные нарушения.
"(На нашу деятельность это) никак не повлияет. Мы давно уже на российских площадках: RuTube, Вконтакте и Telegram. Еще после того, как год назад YouTube заблокировал наш основной канал со 150 тысячами подписчиков", - сказал собеседник агентства. Кузнецов отметил, что пранкеры продолжат размещать свои материалы на зарубежных площадках, чтобы "граждане других стран знали истинную сущность своих политиков".
По мнению Кузнецова, их канал заблокировали из-за страха Запада перед правдой. "Вся эта блокировка показывает, что нас действительно боятся представители западного мейнстрима, и мы одни из немногих в России, кто транслирует правду, в том числе и о России, за рубеж", - заключил он.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании
1 марта, 16:20
 
ТехнологииРоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)YouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала