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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 06.03.2023 (обновлено: 14:57 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/obstrel-1856140256.html
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:51
2023-03-06T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Разрушения в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разрушения в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе.

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из РСЗО HIMARS

ВСУ в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В это время там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия обстрела украинскими войсками Волновахи из РСЗО HIMARS

В это время там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где проходило мероприятие.

Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Удары пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где проходило мероприятие.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В зале было много детей. Прилет зафиксировали буквально в 40 метрах от него.

Прохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

В зале было много детей. Прилет зафиксировали буквально в 40 метрах от него.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Всех людей быстро эвакуировали.

Разрушения на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Всех людей быстро эвакуировали.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

По счастливой случайности никто не пострадал.

Комиксы на украинском языке на месте разрушенного дома обстрелом из РСЗО HIMARS украинских войск в Волновахе на территории ДНР

По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Сотрудники СК осмотрели место происшествия.

Прохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Сотрудники СК осмотрели место происшествия.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Они изъяли осколки фрагментов снарядов для их отправки на экспертизу.

Разрушения на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Они изъяли осколки фрагментов снарядов для их отправки на экспертизу.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

В это время там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

Удары пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где проходило мероприятие.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

В зале было много детей. Прилет зафиксировали буквально в 40 метрах от него.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Всех людей быстро эвакуировали.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

Сотрудники СК осмотрели место происшествия.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

Они изъяли осколки фрагментов снарядов для их отправки на экспертизу.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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