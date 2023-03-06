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Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ
Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ
Украинские войска утром 5 марта нанесли удары из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:43
2023-03-06T11:43
2023-03-06T11:43
фото
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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Украинские войска утром 5 марта нанесли удары из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
волноваха
донецкая народная республика
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия