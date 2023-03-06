https://ria.ru/20230306/volnovakha-1856080668.html

Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ

Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023

Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ

Украинские войска утром 5 марта нанесли удары из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:43

2023-03-06T11:43

2023-03-06T11:43

фото

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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Украинские войска утром 5 марта нанесли удары из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

волноваха

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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