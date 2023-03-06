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Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/volnovakha-1856080668.html
Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ
Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2023
Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ
Украинские войска утром 5 марта нанесли удары из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:43
2023-03-06T11:43
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специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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Украинские войска утром 5 марта нанесли удары из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
волноваха
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Фото, Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия

Прилет в 40 метрах от зала с детьми: обстрел Волновахи со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
Украинские войска утром 5 марта нанесли удары из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе.

Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР из РСЗО HIMARS

ВСУ в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В это время там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия обстрела украинскими войсками Волновахи из РСЗО HIMARS

В это время там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где проходило мероприятие.

Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Удары пришлись по зданию бывшей прачечной рядом с домом быта, где проходило мероприятие.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В зале было много детей. Прилет зафиксировали буквально в 40 метрах от него.

Прохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

В зале было много детей. Прилет зафиксировали буквально в 40 метрах от него.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Всех людей быстро эвакуировали.

Разрушения на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Всех людей быстро эвакуировали.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

По счастливой случайности никто не пострадал.

Комиксы на украинском языке на месте разрушенного дома обстрелом из РСЗО HIMARS украинских войск в Волновахе на территории ДНР

По счастливой случайности никто не пострадал.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Сотрудники СК осмотрели место происшествия.

Прохожий на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Сотрудники СК осмотрели место происшествия.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Они изъяли осколки фрагментов снарядов для их отправки на экспертизу.

Разрушения на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР

Они изъяли осколки фрагментов снарядов для их отправки на экспертизу.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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Специальная военная операция на УкраинеФотоВолновахаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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