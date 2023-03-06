Усыпальница младенцев. Ученые исследовали артефакты ладожского могильника
© Фото : Марианна Павлова"Могильник во время раскопок"
© Фото : Марианна Павлова
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Первые результаты исследования артефактов, найденных в средневековом могильнике на территории Старой Ладоги, представили ученые ИИМК РАН. По их словам, больше всего ценных для изучения предметов обнаружено в парном погребении двух новорожденных и могиле полуторогодовалого ребенка.
Десятки погребений на западе Старой Ладоги не упомянуты ни в одном письменном источнике. Последние 150–200 лет эта территория использовалось под сельскохозяйственные нужды, рассказали в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).
Найденное кладбище сочетает языческие и христианские могилы. И если во всех погребениях христианской традиции нет никакого инвентаря, то в более древних сохранились целые комплекты предметов. Это отражает иные представления людей эпохи раннего Средневековья о загробном мире или посмертном существовании, пояснила младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Марианна Павлова.
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"Христианский поздний этап представлен ингумациями (положение тела в землю) в подпрямоугольных могильных ямах, ориентированных головой на запад. К языческому этапу мы относим два детских погребения в углублениях округлой формы", – дополнила археолог.
В первом – один ребенок полутора-двух лет, а во втором – два новорожденных. Вместе с каждым положены разные комплекты вещей, но лепной горшок, гребень, железный бубенчик, шайба от ладейной заклепки и составной амулет из клыка медведя и запястной кости лошади присутствуют во всех трех, дополнила Павлова.
По словам ученого, образцы таких же амулетов найдены дважды – в Новгороде и на Земляном городище Старой Ладоги. Амулет выполнял защитную функцию. Как правило, такие изделия из костей животных встречаются в захоронениях детей, женщин и стариков, то есть тех, кто больше всего нуждается в защите от враждебных сил.
© Фото : Марианна ПавловаГребень из могильника в Старой Ладоге
Гребень из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
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© Фото : Марианна ПавловаГоршок из могильника в Старой Ладоге
Горшок из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
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© Фото : Марианна ПавловаГоршок из могильника в Старой Ладоге
Горшок из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
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© Фото : Марианна ПавловаБубенчик из могильника в Старой Ладоге
Бубенчик из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
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© Фото : Марианна Павлова"Могильник во время раскопок"
"Могильник во время раскопок"
© Фото : Марианна Павлова
5 из 7
© Фото : Марианна Павлова"Могильник во время раскопок"
"Могильник во время раскопок"
© Фото : Марианна Павлова
6 из 7
© Фото : Марианна Павлова"Могильник во время раскопок"
"Могильник во время раскопок"
© Фото : Марианна Павлова
7 из 7
Гребень из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
1 из 7
Горшок из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
2 из 7
Горшок из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
3 из 7
Бубенчик из могильника в Старой Ладоге
© Фото : Марианна Павлова
4 из 7
"Могильник во время раскопок"
© Фото : Марианна Павлова
5 из 7
"Могильник во время раскопок"
© Фото : Марианна Павлова
6 из 7
"Могильник во время раскопок"
© Фото : Марианна Павлова
7 из 7
"Интересной находкой считаю железные бубенчики. Они довольно часто встречаются в средневековых погребениях, но практически всегда изготовлены не из железа, а из бронзы. На соседних территориях этой традиции изготовления бубенцов не было, однако практически такие же образцы нашли в Гнездове (Смоленск), они датируются X–XI веками", – обратила внимание эксперт.
Сейчас в площадь раскопа попали только два языческих погребения, но нельзя исключать, что рядом есть другие, так как размер могильника окончательно не определен и исследования начались недавно. К примеру, найдены фрагменты костей, обожженных огнем, что может свидетельствовать об обряде кремации.
Тем не менее большинство вскрытых захоронений совершены в христианской традиции, значит, можно предположить, что поблизости был древний храм, подчеркнула Павлова.
Еще с раннего Средневековья для христианства особенно значима традиция хоронить умерших в ограде церкви либо монастыря, пояснил настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет.
"Если мы посмотрим на местные древние монастыри – при них везде есть кладбища. Например, в Васильевском погосте напротив Старой Ладоги монастырь изначально стоял на христианском кладбище. В любом случае православные захоронения совершались на территории монастырей, городских либо кладбищенских церквей", – рассказал Филарет.
По предположению игумена, поблизости могла быть упомянутая в летописных источниках Семеновская церковь либо одна из менее известных. Основное церковное зодчество Ладоги развивалось в XII веке, и возведенных храмов было значительно больше, чем успели обнаружить современные исследователи, дополнил он.
По словам Марианны Павловой, на сегодняшний день исследовано 29 погребений, а пять из обнаруженных законсервированы. Поэтому летом 2023 года ИИМК РАН планирует организовать новую археологическую экспедицию в Старую Ладогу и расширить масштабы раскопа. В этом же году специалисты института рассчитывают уточнить датировку некоторых захоронений по результатам антропологических исследований и радиоуглеродного анализа, добавила археолог.