https://ria.ru/20230306/nauka-1855678126.html

Усыпальница младенцев. Ученые исследовали артефакты ладожского могильника

Усыпальница младенцев. Ученые исследовали артефакты ладожского могильника - РИА Новости, 06.03.2023

Усыпальница младенцев. Ученые исследовали артефакты ладожского могильника

Первые результаты исследования артефактов, найденных в средневековом могильнике на территории Старой Ладоги, представили ученые ИИМК РАН. По их словам, больше... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:00

2023-03-06T09:00

2023-03-06T09:00

наука

старая ладога

российская академия наук

что не найдешь в учебнике

социальный навигатор

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855677892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_669fef008159e2cfba6dd78e7e0daf98.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Первые результаты исследования артефактов, найденных в средневековом могильнике на территории Старой Ладоги, представили ученые ИИМК РАН. По их словам, больше всего ценных для изучения предметов обнаружено в парном погребении двух новорожденных и могиле полуторогодовалого ребенка.Десятки погребений на западе Старой Ладоги не упомянуты ни в одном письменном источнике. Последние 150–200 лет эта территория использовалось под сельскохозяйственные нужды, рассказали в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).Найденное кладбище сочетает языческие и христианские могилы. И если во всех погребениях христианской традиции нет никакого инвентаря, то в более древних сохранились целые комплекты предметов. Это отражает иные представления людей эпохи раннего Средневековья о загробном мире или посмертном существовании, пояснила младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Марианна Павлова.В первом – один ребенок полутора-двух лет, а во втором – два новорожденных. Вместе с каждым положены разные комплекты вещей, но лепной горшок, гребень, железный бубенчик, шайба от ладейной заклепки и составной амулет из клыка медведя и запястной кости лошади присутствуют во всех трех, дополнила Павлова.По словам ученого, образцы таких же амулетов найдены дважды – в Новгороде и на Земляном городище Старой Ладоги. Амулет выполнял защитную функцию. Как правило, такие изделия из костей животных встречаются в захоронениях детей, женщин и стариков, то есть тех, кто больше всего нуждается в защите от враждебных сил."Интересной находкой считаю железные бубенчики. Они довольно часто встречаются в средневековых погребениях, но практически всегда изготовлены не из железа, а из бронзы. На соседних территориях этой традиции изготовления бубенцов не было, однако практически такие же образцы нашли в Гнездове (Смоленск), они датируются X–XI веками", – обратила внимание эксперт.Сейчас в площадь раскопа попали только два языческих погребения, но нельзя исключать, что рядом есть другие, так как размер могильника окончательно не определен и исследования начались недавно. К примеру, найдены фрагменты костей, обожженных огнем, что может свидетельствовать об обряде кремации.Тем не менее большинство вскрытых захоронений совершены в христианской традиции, значит, можно предположить, что поблизости был древний храм, подчеркнула Павлова.Еще с раннего Средневековья для христианства особенно значима традиция хоронить умерших в ограде церкви либо монастыря, пояснил настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет."Если мы посмотрим на местные древние монастыри – при них везде есть кладбища. Например, в Васильевском погосте напротив Старой Ладоги монастырь изначально стоял на христианском кладбище. В любом случае православные захоронения совершались на территории монастырей, городских либо кладбищенских церквей", – рассказал Филарет.По предположению игумена, поблизости могла быть упомянутая в летописных источниках Семеновская церковь либо одна из менее известных. Основное церковное зодчество Ладоги развивалось в XII веке, и возведенных храмов было значительно больше, чем успели обнаружить современные исследователи, дополнил он.По словам Марианны Павловой, на сегодняшний день исследовано 29 погребений, а пять из обнаруженных законсервированы. Поэтому летом 2023 года ИИМК РАН планирует организовать новую археологическую экспедицию в Старую Ладогу и расширить масштабы раскопа. В этом же году специалисты института рассчитывают уточнить датировку некоторых захоронений по результатам антропологических исследований и радиоуглеродного анализа, добавила археолог.

https://ria.ru/20230206/nauka-1849268049.html

https://ria.ru/20221207/ladoga-1836852110.html

https://ria.ru/20230221/nauka-1853187667.html

старая ладога

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

старая ладога, российская академия наук, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, общество, россия