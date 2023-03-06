https://ria.ru/20230306/mrot-1856098801.html

В Госдуму внесли законопроект о МРОТ

В Госдуму внесли законопроект о МРОТ - РИА Новости, 06.03.2023

В Госдуму внесли законопроект о МРОТ

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 19 242 рубля в месяц,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:16

2023-03-06T12:16

2023-03-06T12:48

общество

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россия

кпрф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 19 242 рубля в месяц, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Авторами законопроекта стали глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета ГД по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ)."Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", - сообщается в тексте законопроекта.Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в связи с его принятием дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году составят 18,5 миллиарда рублей.В ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин заявил, что власти будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно – на 10%, до 19,2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия, кпрф, владимир путин, мрот