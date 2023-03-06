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В Госдуму внесли законопроект о МРОТ - РИА Новости, 06.03.2023
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12:16 06.03.2023 (обновлено: 12:48 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/mrot-1856098801.html
В Госдуму внесли законопроект о МРОТ
В Госдуму внесли законопроект о МРОТ - РИА Новости, 06.03.2023
В Госдуму внесли законопроект о МРОТ
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 19 242 рубля в месяц,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:16
2023-03-06T12:48
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 19 242 рубля в месяц, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Авторами законопроекта стали глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета ГД по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ)."Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", - сообщается в тексте законопроекта.Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в связи с его принятием дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году составят 18,5 миллиарда рублей.В ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин заявил, что власти будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно – на 10%, до 19,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html
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общество, госдума рф, россия, кпрф, владимир путин, мрот
Общество, Госдума РФ, Россия, КПРФ, Владимир Путин, МРОТ
В Госдуму внесли законопроект о МРОТ

В Госдуму внесли проект, предлагающий с 2024 года установить МРОТ в размере 19 242 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 19 242 рубля в месяц, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта стали глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы комитета ГД по вопросам семьи Мария Дробот (КПРФ).
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"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", - сообщается в тексте законопроекта.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, в связи с его принятием дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году составят 18,5 миллиарда рублей.
В ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин заявил, что власти будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно – на 10%, до 19,2 тысячи рублей.
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