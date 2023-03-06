https://ria.ru/20230306/magate-1856088991.html

МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве

МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве - РИА Новости, 06.03.2023

МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран открыл новую главу в сотрудничестве Ирана с этой... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:42

2023-03-06T11:42

2023-03-06T11:42

в мире

иран

тегеран (город)

рафаэль гросси

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран открыл новую главу в сотрудничестве Ирана с этой организацией, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. В пятницу и субботу Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).

https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html

иран

тегеран (город)

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в мире, иран, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)