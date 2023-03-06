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МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве - РИА Новости, 06.03.2023
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11:42 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/magate-1856088991.html
МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве
МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве - РИА Новости, 06.03.2023
МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве
Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран открыл новую главу в сотрудничестве Ирана с этой... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:42
2023-03-06T11:42
в мире
иран
тегеран (город)
рафаэль гросси
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран открыл новую главу в сотрудничестве Ирана с этой организацией, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. В пятницу и субботу Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).
https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html
иран
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в мире, иран, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
МИД Ирана назвал визит главы МАГАТЭ в Тегеран новой главой в сотрудничестве

МИД Ирана назвал визит Гросси в Тегеран новой главой в сотрудничестве с МАГАТЭ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран открыл новую главу в сотрудничестве Ирана с этой организацией, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«
"Поездка Гросси в Иран открыла новую главу в двустороннем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ", – приводит слова Канаани агентство ISNA.
В пятницу и субботу Гросси находился с официальным визитом в Тегеране. Он провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Гросси заявил, что агентство собирается заключить с Ираном соглашение, которое поможет возродить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерную сделку).
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В миреИранТегеран (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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