https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856095597.html

Китай выступил против манипуляций вокруг вопроса происхождения COVID-19

Китай выступил против манипуляций вокруг вопроса происхождения COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2023

Китай выступил против манипуляций вокруг вопроса происхождения COVID-19

Китай выступает против политических манипуляций вокруг вопроса происхождения COVID-19, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:02

2023-03-06T12:02

2023-03-06T12:02

коронавирус covid-19

коронавирусы

в мире

китай

ухань

федеральное бюро расследований сша

сша

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Китай выступает против политических манипуляций вокруг вопроса происхождения COVID-19, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что политизация исследований происхождения COVID-19 усложняет процесс и делает мир менее безопасным, это превращается в геополитический футбольный матч. Он добавил, что ВОЗ продолжает исследовать происхождение пандемии и на данном этапе не исключает никаких возможностей. "Китай всегда активно поддерживал и участвовал в глобальных научных исследованиях по отслеживанию происхождения (коронавирусной инфекции), и мы решительно выступаем против любых форм политических манипуляций", - заявила Мао Нин. Она подчеркнула, что Китай предоставил больше всего данных и результатов исследований, а также внес наибольший вклад в глобальные исследования по отслеживанию источника происхождения COVID-19. Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии скорее всего стал потенциальный инцидент в Ухане. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты. -0-

https://ria.ru/20230306/covid-1856042675.html

https://ria.ru/20230303/covid-19-1855725397.html

https://ria.ru/20230301/covid-1855047536.html

китай

ухань

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, китай, ухань, федеральное бюро расследований сша, сша