https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856091872.html

США отравили атмосферу исследований COVID-19, заявили в Пекине

США отравили атмосферу исследований COVID-19, заявили в Пекине - РИА Новости, 06.03.2023

США отравили атмосферу исследований COVID-19, заявили в Пекине

США своими теориями об утечке из лаборатории и биологическом оружии отравили атмосферу глобальных исследований происхождения COVID-19, заявила на брифинге в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:52

2023-03-06T11:52

2023-03-06T11:52

в мире

сша

китай

ухань

кристофер рэй

воз

фбр

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. США своими теориями об утечке из лаборатории и биологическом оружии отравили атмосферу глобальных исследований происхождения COVID-19, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что США не предоставили ВОЗ доступ к данным и отчетам, которые позволили подготовить отчеты, обвиняющие китайскую лабораторию в возникновении COVID-19, несмотря на несколько запросов. "Отслеживание происхождения вирусов - это научный вопрос, которым должны и могут заниматься только ученые всего мира. На протяжении определенного периода времени США настаивали на политизации вопроса отслеживания происхождения вируса… Без каких-либо доказательств они раздували ложь и заблуждения, в том числе теории о биологическом оружии и утечки из лаборатории, которые серьезно отравили атмосферу глобальных научных исследований происхождения вируса", - заявила Мао Нин. Мао Нин подчеркнула, что "все страны мира несут общую ответственность за поиск источника происхождения коронавирусной инфекции". Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии скорее всего стал потенциальный инцидент в Ухане. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

https://ria.ru/20230126/pandemiya-1847601260.html

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html

сша

китай

ухань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, ухань, кристофер рэй, воз, фбр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса mers - 2015 год