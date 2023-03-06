В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев
NYT: киевские власти готовят украинцев к сдаче Артемовска на фоне российского наступления
© AP Photo / LibkosУлица в Артемовске
© AP Photo / Libkos
Улица в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Несмотря на заявления Владимира Зеленского об Артемовске, украинцев начали готовить к сдаче города, написали обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.
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"В прошлом месяце Владимир Зеленский пообещал, что Украина не откажется от Бахмута, назвав его “нашей крепостью”. Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи", — заявили журналисты.
Они признали, что вокруг Артемовска "сжимается кольцо".
Их позицию разделил Мик Райан, военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке, который заявил, что "российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него".
В статье также приводится мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, считающих, что "отрезание дорог, представляющих собой жизненно важные пути снабжения украинских боевиков, могут заставить киевские войска оставить свои позиции и отступить".
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.
О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.
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