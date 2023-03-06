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В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев - РИА Новости, 06.03.2023
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01:20 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/koltso-1856035708.html
В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев
В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев - РИА Новости, 06.03.2023
В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев
Несмотря на заявления Владимира Зеленского об Артемовске, украинцев начали готовить к сдаче города, написали обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T01:20
2023-03-06T01:20
артемовск
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
евгений пригожин
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Несмотря на заявления Владимира Зеленского об Артемовске, украинцев начали готовить к сдаче города, написали обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.Они признали, что вокруг Артемовска "сжимается кольцо".Их позицию разделил Мик Райан, военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке, который заявил, что "российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него".В статье также приводится мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, считающих, что "отрезание дорог, представляющих собой жизненно важные пути снабжения украинских боевиков, могут заставить киевские войска оставить свои позиции и отступить".Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855990165.html
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
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артемовск, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, евгений пригожин, вооруженные силы украины, россия, безопасность, в мире
Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, В мире
В США рассказали, к чему киевские власти готовят украинцев

NYT: киевские власти готовят украинцев к сдаче Артемовска на фоне российского наступления

© AP Photo / LibkosУлица в Артемовске
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Libkos
Улица в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Несмотря на заявления Владимира Зеленского об Артемовске, украинцев начали готовить к сдаче города, написали обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.
«
"В прошлом месяце Владимир Зеленский пообещал, что Украина не откажется от Бахмута, назвав его “нашей крепостью”. Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи", — заявили журналисты.
Они признали, что вокруг Артемовска "сжимается кольцо".
Их позицию разделил Мик Райан, военный аналитик и генерал-майор австралийской армии в отставке, который заявил, что "российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него".
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В статье также приводится мнение специалистов Института изучения войны, американского аналитического центра, считающих, что "отрезание дорог, представляющих собой жизненно важные пути снабжения украинских боевиков, могут заставить киевские войска оставить свои позиции и отступить".
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.
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О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал и член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.
Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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АртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВ мире
 
 
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