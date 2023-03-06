Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца
Суд в Латвии оставил журналиста Касема в тюрьме еще на два месяца, отклонив апелляцию
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Латвийский суд отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения, он останется в тюрьме, сообщил Telegram-канал Sputnik Литва.
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"Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения, не связанную с лишением свободы, шеф-редактору Sputnik Литва. Марат останется в Рижской центральной тюрьме еще на два месяца, после чего снова сможет подать апелляцию", — говорится в сообщении.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня".
В середине января суд Риги оставил его под стражей.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".