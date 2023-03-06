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Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца - РИА Новости, 06.03.2023
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12:38 06.03.2023 (обновлено: 13:15 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/kasem-1856105667.html
Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца
Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца - РИА Новости, 06.03.2023
Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца
Латвийский суд отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения, он останется в тюрьме, сообщил Telegram-канал Sputnik Литва. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:38
2023-03-06T13:15
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Латвийский суд отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения, он останется в тюрьме, сообщил Telegram-канал Sputnik Литва.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html
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литва, марат касем, россия, в мире
Литва, Марат Касем, Россия, В мире
Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца

Суд в Латвии оставил журналиста Касема в тюрьме еще на два месяца, отклонив апелляцию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Латвийский суд отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения, он останется в тюрьме, сообщил Telegram-канал Sputnik Литва.
«

"Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения, не связанную с лишением свободы, шеф-редактору Sputnik Литва. Марат останется в Рижской центральной тюрьме еще на два месяца, после чего снова сможет подать апелляцию", — говорится в сообщении.

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня".
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В середине января суд Риги оставил его под стражей.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
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