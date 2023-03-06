https://ria.ru/20230306/kasem-1856105667.html

Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца

Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца - РИА Новости, 06.03.2023

Суд в Латвии оставил Касема в тюрьме еще на два месяца

Латвийский суд отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения, он останется в тюрьме, сообщил Telegram-канал Sputnik Литва. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:38

2023-03-06T12:38

2023-03-06T13:15

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Латвийский суд отклонил ходатайство защиты журналиста Марата Касема об изменении меры пресечения, он останется в тюрьме, сообщил Telegram-канал Sputnik Литва.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве и работает в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230214/kasem-1851952383.html

https://ria.ru/20230207/kasem-1850425410.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, марат касем, россия, в мире