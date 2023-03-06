https://ria.ru/20230306/karabakh-1856211798.html

Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном Нагорного Карабаха

Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном Нагорного Карабаха - РИА Новости, 06.03.2023

Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном Нагорного Карабаха

Азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:14

2023-03-06T18:14

2023-03-06T18:39

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обострение конфликта в нагорном карабахе

ситуация на армяно-азербайджанской границе

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны России, боестолкновение произошло 5 марта в 10.00.Отмечается, что погибло трое и был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен. Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта."Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230306/karabakh-1856158471.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, обострение конфликта в нагорном карабахе, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф)