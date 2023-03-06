https://ria.ru/20230306/karabakh-1856211798.html
Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном Нагорного Карабаха
Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном Нагорного Карабаха - РИА Новости, 06.03.2023
Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном Нагорного Карабаха
Азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:14
2023-03-06T18:14
2023-03-06T18:39
в мире
россия
азербайджан
нагорный карабах
обострение конфликта в нагорном карабахе
ситуация на армяно-азербайджанской границе
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758422342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb28caf591e267013033d51cc7631b88.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны России, боестолкновение произошло 5 марта в 10.00.Отмечается, что погибло трое и был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен. Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта."Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230306/karabakh-1856158471.html
россия
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758422342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8470bf29321ee32ca387200599c3a2c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, обострение конфликта в нагорном карабахе, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном Нагорного Карабаха
Минобороны России заявило об обстреле Азербайджаном служебной машины в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, боестолкновение произошло 5 марта в 10.00.
Отмечается, что погибло трое и был ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны двое погибли и один ранен. Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство", - добавляется в сообщении.
МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе