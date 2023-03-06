Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции
Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Турция может отказаться от закупки американских F-16, в качестве замены могут выступить российские истребители, заявил РИА Новости член президентского Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан.
"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — пояснил чиновник.
По словам собеседника агентства, турецкое правительство совершило ошибку, запросив у Вашингтона истребители. Он подчеркнул, что эта модель уже устарела и неконкурентоспособна по сравнению с другими самолетами. К тому же конгресс под "каким-то предлогом" до сих пор отказывается одобрить продажу.
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"Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", — заявил Эрхан.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса. Перед этим группа сенаторов от обеих партий потребовала от президента Джо Байдена отложить сделку, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
В 2021 году США официально уведомили Турцию, что страну исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Как заявил впоследствии президент Реджеп Тайип Эрдоган, Вашингтон при этом не вернул внесенные 1,4 миллиарда долларов. По его словам, Штаты предложили Турции приобрести истребители четвертого поколения F-16, но вопрос требует согласования в конгрессе.