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Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции - РИА Новости, 06.03.2023
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06:03 06.03.2023 (обновлено: 10:41 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/istrebiteli-1856042797.html
Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции
Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции - РИА Новости, 06.03.2023
Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции
Турция может отказаться от закупки американских F-16, в качестве замены могут выступить российские истребители, заявил РИА Новости член президентского Совета по РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:03
2023-03-06T10:41
сша
турция
f-16
в мире
энтони блинкен
реджеп тайип эрдоган
f-35
eurofighter typhoon
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Турция может отказаться от закупки американских F-16, в качестве замены могут выступить российские истребители, заявил РИА Новости член президентского Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан."Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — пояснил чиновник.По словам собеседника агентства, турецкое правительство совершило ошибку, запросив у Вашингтона истребители. Он подчеркнул, что эта модель уже устарела и неконкурентоспособна по сравнению с другими самолетами. К тому же конгресс под "каким-то предлогом" до сих пор отказывается одобрить продажу.Американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса. Перед этим группа сенаторов от обеих партий потребовала от президента Джо Байдена отложить сделку, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.В 2021 году США официально уведомили Турцию, что страну исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Как заявил впоследствии президент Реджеп Тайип Эрдоган, Вашингтон при этом не вернул внесенные 1,4 миллиарда долларов. По его словам, Штаты предложили Турции приобрести истребители четвертого поколения F-16, но вопрос требует согласования в конгрессе.
https://ria.ru/20230302/f-16-1855256609.html
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сша, турция, f-16, в мире, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, f-35, eurofighter typhoon
США, Турция, F-16, В мире, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, F-35, Eurofighter Typhoon
Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции

Эрхан: Турция может отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Турция может отказаться от закупки американских F-16, в качестве замены могут выступить российские истребители, заявил РИА Новости член президентского Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан.
"Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — пояснил чиновник.
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По словам собеседника агентства, турецкое правительство совершило ошибку, запросив у Вашингтона истребители. Он подчеркнул, что эта модель уже устарела и неконкурентоспособна по сравнению с другими самолетами. К тому же конгресс под "каким-то предлогом" до сих пор отказывается одобрить продажу.
«

"Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", — заявил Эрхан.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса. Перед этим группа сенаторов от обеих партий потребовала от президента Джо Байдена отложить сделку, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
В 2021 году США официально уведомили Турцию, что страну исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Как заявил впоследствии президент Реджеп Тайип Эрдоган, Вашингтон при этом не вернул внесенные 1,4 миллиарда долларов. По его словам, Штаты предложили Турции приобрести истребители четвертого поколения F-16, но вопрос требует согласования в конгрессе.
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