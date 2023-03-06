https://ria.ru/20230306/istrebiteli-1856042797.html

Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции

Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции - РИА Новости, 06.03.2023

Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции

Турция может отказаться от закупки американских F-16, в качестве замены могут выступить российские истребители, заявил РИА Новости член президентского Совета по РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:03

2023-03-06T06:03

2023-03-06T10:41

сша

турция

f-16

в мире

энтони блинкен

реджеп тайип эрдоган

f-35

eurofighter typhoon

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Турция может отказаться от закупки американских F-16, в качестве замены могут выступить российские истребители, заявил РИА Новости член президентского Совета по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан."Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов", — пояснил чиновник.По словам собеседника агентства, турецкое правительство совершило ошибку, запросив у Вашингтона истребители. Он подчеркнул, что эта модель уже устарела и неконкурентоспособна по сравнению с другими самолетами. К тому же конгресс под "каким-то предлогом" до сих пор отказывается одобрить продажу.Американский госсекретарь Энтони Блинкен 20 февраля признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса. Перед этим группа сенаторов от обеих партий потребовала от президента Джо Байдена отложить сделку, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.В 2021 году США официально уведомили Турцию, что страну исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Как заявил впоследствии президент Реджеп Тайип Эрдоган, Вашингтон при этом не вернул внесенные 1,4 миллиарда долларов. По его словам, Штаты предложили Турции приобрести истребители четвертого поколения F-16, но вопрос требует согласования в конгрессе.

https://ria.ru/20230302/f-16-1855256609.html

https://ria.ru/20230228/f-16-1854963114.html

сша

турция

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сша, турция, f-16, в мире, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, f-35, eurofighter typhoon