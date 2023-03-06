Рейтинг@Mail.ru
Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/gurovich-1856218074.html
Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу
Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу - РИА Новости, 06.03.2023
Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:32
2023-03-06T18:32
происшествия
россия
мурманская область
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802276996_0:108:3098:1850_1920x0_80_0_0_f643eb971d6e52b8a9a8575ad643a13e.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного госпиталя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Гуровичу меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован". Следствие считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей". О том, что госпиталь решено свернуть, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в октябре 2020 года, спустя четыре месяца после торжественного открытия. Губернатор пояснил решение тем, что объект не понадобился - ситуация в близлежащем вахтовом поселке Белокаменка, очаге заражения, "являлась стабильной". Оборудование из госпиталя, по словам главы региона, решено распределить по другим медицинским учреждениям "для наращивания их мощностей". Госпиталь на 700 коек в Мурмашах называли "уникальным полевым объектом" с реанимацией и блоком интенсивной терапии. Его развернули по поручению президента Владимира Путина после просьбы Чибиса. Сам Гурович в беседе с журналистами при открытии объекта подчеркивал, что подобный госпиталь впервые построен в РФ - "помимо самой скорости, здесь еще было обеспечено оснащение уникальным медицинским оборудованием, все технологии, даже искусственного интеллекта, применяются". Бывшего замглавы МЧС арестовали в середине лета прошлого года, вину он не признает. По уголовной статье о превышении должностным лицом, занимающим государственную должность, полномочий с причинением тяжких последствий Гуровичу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220729/mchs-1805872197.html
https://ria.ru/20221226/arest-1841511247.html
https://ria.ru/20230304/korruptsiya-1855900368.html
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802276996_41:0:2616:1931_1920x0_80_0_0_a4cbc0255b735f069135c5e9cac21a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мурманская область, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мурманская область, Здоровье - Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу

Суд продлил арест бывшему заместителю главы МЧС Гуровичу еще на три месяца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра МЧС РФ Андрей Гурович
Бывший заместитель министра МЧС РФ Андрей Гурович - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра МЧС РФ Андрей Гурович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного госпиталя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Гуровичу меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца", - рассказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС
29 июля 2022, 14:56
По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован". Следствие считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".
О том, что госпиталь решено свернуть, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в октябре 2020 года, спустя четыре месяца после торжественного открытия. Губернатор пояснил решение тем, что объект не понадобился - ситуация в близлежащем вахтовом поселке Белокаменка, очаге заражения, "являлась стабильной". Оборудование из госпиталя, по словам главы региона, решено распределить по другим медицинским учреждениям "для наращивания их мощностей".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке
26 декабря 2022, 19:51
Госпиталь на 700 коек в Мурмашах называли "уникальным полевым объектом" с реанимацией и блоком интенсивной терапии. Его развернули по поручению президента Владимира Путина после просьбы Чибиса.
Сам Гурович в беседе с журналистами при открытии объекта подчеркивал, что подобный госпиталь впервые построен в РФ - "помимо самой скорости, здесь еще было обеспечено оснащение уникальным медицинским оборудованием, все технологии, даже искусственного интеллекта, применяются".
Бывшего замглавы МЧС арестовали в середине лета прошлого года, вину он не признает. По уголовной статье о превышении должностным лицом, занимающим государственную должность, полномочий с причинением тяжких последствий Гуровичу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Экс-вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток
4 марта, 23:09
 
ПроисшествияРоссияМурманская областьЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала