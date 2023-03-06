https://ria.ru/20230306/gurovich-1856218074.html

Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу

Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу - РИА Новости, 06.03.2023

Суд снова продлил арест бывшему замглавы МЧС Гуровичу

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:32

2023-03-06T18:32

2023-03-06T18:32

происшествия

россия

мурманская область

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы МЧС РФ Андрею Гуровичу, обвиняемому в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного госпиталя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Гуровичу меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован". Следствие считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей". О том, что госпиталь решено свернуть, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в октябре 2020 года, спустя четыре месяца после торжественного открытия. Губернатор пояснил решение тем, что объект не понадобился - ситуация в близлежащем вахтовом поселке Белокаменка, очаге заражения, "являлась стабильной". Оборудование из госпиталя, по словам главы региона, решено распределить по другим медицинским учреждениям "для наращивания их мощностей". Госпиталь на 700 коек в Мурмашах называли "уникальным полевым объектом" с реанимацией и блоком интенсивной терапии. Его развернули по поручению президента Владимира Путина после просьбы Чибиса. Сам Гурович в беседе с журналистами при открытии объекта подчеркивал, что подобный госпиталь впервые построен в РФ - "помимо самой скорости, здесь еще было обеспечено оснащение уникальным медицинским оборудованием, все технологии, даже искусственного интеллекта, применяются". Бывшего замглавы МЧС арестовали в середине лета прошлого года, вину он не признает. По уголовной статье о превышении должностным лицом, занимающим государственную должность, полномочий с причинением тяжких последствий Гуровичу грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220729/mchs-1805872197.html

https://ria.ru/20221226/arest-1841511247.html

https://ria.ru/20230304/korruptsiya-1855900368.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, мурманская область, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)