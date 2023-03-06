https://ria.ru/20230306/fura-1856114065.html

Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая

Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая - РИА Новости, 06.03.2023

Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая

Челябинские таможенники не пропустили на территорию России фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:08

2023-03-06T13:08

2023-03-06T13:08

казахстан

россия

киргизия

происшествия

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856113203_0:96:1018:669_1920x0_80_0_0_c3c399fb339c9ade6ca5511d72abba0e.jpg

АСТАНА, 6 мар - РИА Новости. Челябинские таможенники не пропустили на территорию России фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. По информации пресс-службы, в прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Киргизии в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье. "Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений. Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на черном рынке может оцениваться в 25,5 миллиона рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России", - сообщила пресс-служба. В пресс-релизе напоминается, что оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена.

https://ria.ru/20230302/narkotiki-1855288059.html

казахстан

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казахстан, россия, киргизия, происшествия, наркотики