Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая
Челябинские таможенники не пропустили в Россию фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы РоссииГрузовой автомобиль, задержанный в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы России
Грузовой автомобиль, задержанный в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое
АСТАНА, 6 мар - РИА Новости. Челябинские таможенники не пропустили на территорию России фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.
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"Мобильная группа Челябинской таможни пресекла незаконный ввоз из Казахстана 17 тонн насвая. Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
"Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений. Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на черном рынке может оцениваться в 25,5 миллиона рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России", - сообщила пресс-служба.
В пресс-релизе напоминается, что оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена.