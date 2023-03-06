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Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая - РИА Новости, 06.03.2023
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13:08 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/fura-1856114065.html
Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая
Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая - РИА Новости, 06.03.2023
Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая
Челябинские таможенники не пропустили на территорию России фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:08
2023-03-06T13:08
казахстан
россия
киргизия
происшествия
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АСТАНА, 6 мар - РИА Новости. Челябинские таможенники не пропустили на территорию России фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. По информации пресс-службы, в прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Киргизии в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье. "Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений. Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на черном рынке может оцениваться в 25,5 миллиона рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России", - сообщила пресс-служба. В пресс-релизе напоминается, что оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена.
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казахстан, россия, киргизия, происшествия, наркотики
Казахстан, Россия, Киргизия, Происшествия, Наркотики
Российские таможенники не пропустили фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая

Челябинские таможенники не пропустили в Россию фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая

© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы РоссииГрузовой автомобиль, задержанный в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое
Грузовой автомобиль, задержанный в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы России
Грузовой автомобиль, задержанный в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое
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АСТАНА, 6 мар - РИА Новости. Челябинские таможенники не пропустили на территорию России фуру из Казахстана с 17 тоннами насвая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.
«
"Мобильная группа Челябинской таможни пресекла незаконный ввоз из Казахстана 17 тонн насвая. Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
По информации пресс-службы, в прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Киргизии в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье.
"Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений. Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на черном рынке может оцениваться в 25,5 миллиона рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России", - сообщила пресс-служба.
В пресс-релизе напоминается, что оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена.
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