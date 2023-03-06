https://ria.ru/20230306/front-1856192249.html
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту - РИА Новости, 06.03.2023
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту
Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:10
2023-03-06T17:10
2023-03-06T17:10
специальная военная операция на украине
общество
брянская область
клинцы
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир Реук, который развозит посылки солдатам на самые отдаленные участки фронта в зоне спецоперации. "Лично хочется сказать огромное спасибо тем обычным простым гражданам, которые понимают наших военных, в общем ситуацию в стране. Помогают многие. Бабушки приходят, вот просто до слёз, они связали носочки, вставили туда иконку и написали молитвочку на листочке, просто передали от души… Таких людей становится намного больше с каждым разом", - рассказал Реук. Он уточнил, что люди помогают, чем могут, начиная от детских рисунков и сладостей и заканчивая техникой и автомобилями для фронта. "Мы гордимся вами и гордимся нашей страной, приятно чувствовать, что ты защитник", - сказал один и бойцов, читая детские письма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянская область, клинцы, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Брянская область, Клинцы, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту
Депутат горсовета Клинцов Реук: россиян, помогающих фронту, с каждым днем все больше
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир Реук, который развозит посылки солдатам на самые отдаленные участки фронта в зоне спецоперации.
"Лично хочется сказать огромное спасибо тем обычным простым гражданам, которые понимают наших военных, в общем ситуацию в стране. Помогают многие. Бабушки приходят, вот просто до слёз, они связали носочки, вставили туда иконку и написали молитвочку на листочке, просто передали от души… Таких людей становится намного больше с каждым разом", - рассказал Реук. Он уточнил, что люди помогают, чем могут, начиная от детских рисунков и сладостей и заканчивая техникой и автомобилями для фронта.
"Мы гордимся вами и гордимся нашей страной, приятно чувствовать, что ты защитник", - сказал один и бойцов, читая детские письма.
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