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Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/front-1856192249.html
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту - РИА Новости, 06.03.2023
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту
Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:10
2023-03-06T17:10
специальная военная операция на украине
общество
брянская область
клинцы
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир Реук, который развозит посылки солдатам на самые отдаленные участки фронта в зоне спецоперации. "Лично хочется сказать огромное спасибо тем обычным простым гражданам, которые понимают наших военных, в общем ситуацию в стране. Помогают многие. Бабушки приходят, вот просто до слёз, они связали носочки, вставили туда иконку и написали молитвочку на листочке, просто передали от души… Таких людей становится намного больше с каждым разом", - рассказал Реук. Он уточнил, что люди помогают, чем могут, начиная от детских рисунков и сладостей и заканчивая техникой и автомобилями для фронта. "Мы гордимся вами и гордимся нашей страной, приятно чувствовать, что ты защитник", - сказал один и бойцов, читая детские письма.
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общество, брянская область, клинцы, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Брянская область, Клинцы, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту

Депутат горсовета Клинцов Реук: россиян, помогающих фронту, с каждым днем все больше

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь, привезенную журналистами РИА Новости, в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь, привезенную журналистами РИА Новости, в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ разгружают гуманитарную помощь, привезенную журналистами РИА Новости, в Запорожской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир Реук, который развозит посылки солдатам на самые отдаленные участки фронта в зоне спецоперации.
"Лично хочется сказать огромное спасибо тем обычным простым гражданам, которые понимают наших военных, в общем ситуацию в стране. Помогают многие. Бабушки приходят, вот просто до слёз, они связали носочки, вставили туда иконку и написали молитвочку на листочке, просто передали от души… Таких людей становится намного больше с каждым разом", - рассказал Реук. Он уточнил, что люди помогают, чем могут, начиная от детских рисунков и сладостей и заканчивая техникой и автомобилями для фронта.
"Мы гордимся вами и гордимся нашей страной, приятно чувствовать, что ты защитник", - сказал один и бойцов, читая детские письма.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБрянская областьКлинцыРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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