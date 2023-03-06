https://ria.ru/20230306/front-1856192249.html

Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту

Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту - РИА Новости, 06.03.2023

Депутат из Брянской области заявил, что все больше россиян помогают фронту

Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:10

2023-03-06T17:10

2023-03-06T17:10

специальная военная операция на украине

общество

брянская область

клинцы

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Россиян, помогающим бойцам на фронте, с каждым днем становится все больше, рассказал РИА Новости депутат городского совета Клинцов Брянской области Владимир Реук, который развозит посылки солдатам на самые отдаленные участки фронта в зоне спецоперации. "Лично хочется сказать огромное спасибо тем обычным простым гражданам, которые понимают наших военных, в общем ситуацию в стране. Помогают многие. Бабушки приходят, вот просто до слёз, они связали носочки, вставили туда иконку и написали молитвочку на листочке, просто передали от души… Таких людей становится намного больше с каждым разом", - рассказал Реук. Он уточнил, что люди помогают, чем могут, начиная от детских рисунков и сладостей и заканчивая техникой и автомобилями для фронта. "Мы гордимся вами и гордимся нашей страной, приятно чувствовать, что ты защитник", - сказал один и бойцов, читая детские письма.

https://ria.ru/20230106/volontery-1842171543.html

брянская область

клинцы

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, брянская область, клинцы, россия, ситуация в днр и лнр