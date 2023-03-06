США не планируют поставки F-16 Украине, подтвердили в Белом доме
Белый дом: США не планируют поставлять Киеву F-16, несмотря на приезд украинских летчиков
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Власти США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16, несмотря на приезд украинских военных летчиков, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По данным местных СМИ, двое пилотов находятся в США для оценки их способности переучиться на западную авиатехнику.
"Президент высказался по поводу F-16, как вы знаете. Ничего не изменилось из того, что сказал президент. Пока это не планируется", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
Президент США Джо Байден в телеинтервью ранее исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".