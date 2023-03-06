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Депутат попросил Лаврова оценить легитимность выборов в Эстонии - РИА Новости, 06.03.2023
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18:25 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/estoniya-1856215671.html
Депутат попросил Лаврова оценить легитимность выборов в Эстонии
Депутат попросил Лаврова оценить легитимность выборов в Эстонии - РИА Новости, 06.03.2023
Депутат попросил Лаврова оценить легитимность выборов в Эстонии
Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил запрос на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с просьбой рассмотреть вопрос о международно-правовой... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:25
2023-03-06T18:25
в мире
эстония
россия
сергей лавров
сергей обухов
госдума рф
кпрф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил запрос на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с просьбой рассмотреть вопрос о международно-правовой оценке завершившихся в Эстонии выборов в парламент, особенно в части готовности отдельных политических сил США признать легитимность их итогов. Реформистская партия уверенно победила на прошедших 5 марта выборах в 101-местный парламент Эстонии. За реформистов проголосовали 31,2% избирателей, что гарантирует им получение 37 мест в парламенте. В новый парламент также вошли Консервативная народная партия (EKRE), получившая 16,1% голосов и 17 мандатов, Центристская партия (15,3% голосов и 16 мандатов), партия "Эстония 200" (14 мандатов), Социал-демократическая партия (девять мандатов) и партия "Отечество" (восемь мандатов). У всех прошедших в парламент партий схожие позиции в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Они поддерживают присутствие войск НАТО на территории республики и в Балтийском регионе, осуждают действия России на Украине, выступают за продолжение антироссийских санкций, а также согласны выделять не менее 3% от ВВП на оборонные расходы. "На основании статей 14 и 17 Федерального закона "О статусе сенатора РФ и статусе депутата ГД…" прошу вас рассмотреть вопрос о международно-правовой (РФ и дружественных стран) оценке скандально завершившихся в Эстонии выборов в Рийгикогу (парламент), особенно в части декларируемой готовности отдельных политических сил США признать легитимность их итогов", - написал Обухов в запросе (имеется в распоряжении РИА Новости). По словам Обухова, результаты голосования, несмотря на заявленный один час на их обработку, стали доступны общественности и участвующим в выборах партиям только к концу дня. Ранее лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что его партия оспорит в суде результаты электронного голосования на парламентских выборах и не признает их результаты, пока не получит от избиркома объяснений о структуре и принципах подсчета голосов при электронном голосовании. Реформисты вышли в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое проходило с 27 февраля по 4 марта. До этого лидировала EKRE, которая опережала реформистов примерно на 5%.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855556261.html
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в мире, эстония, россия, сергей лавров, сергей обухов, госдума рф, кпрф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
В мире, Эстония, Россия, Сергей Лавров, Сергей Обухов, Госдума РФ, КПРФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Депутат попросил Лаврова оценить легитимность выборов в Эстонии

Депутат Обухов направил запрос Лаврову с просьбой оценить легитимность выборов в Эстонии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил запрос на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с просьбой рассмотреть вопрос о международно-правовой оценке завершившихся в Эстонии выборов в парламент, особенно в части готовности отдельных политических сил США признать легитимность их итогов.
Реформистская партия уверенно победила на прошедших 5 марта выборах в 101-местный парламент Эстонии. За реформистов проголосовали 31,2% избирателей, что гарантирует им получение 37 мест в парламенте. В новый парламент также вошли Консервативная народная партия (EKRE), получившая 16,1% голосов и 17 мандатов, Центристская партия (15,3% голосов и 16 мандатов), партия "Эстония 200" (14 мандатов), Социал-демократическая партия (девять мандатов) и партия "Отечество" (восемь мандатов).
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У всех прошедших в парламент партий схожие позиции в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Они поддерживают присутствие войск НАТО на территории республики и в Балтийском регионе, осуждают действия России на Украине, выступают за продолжение антироссийских санкций, а также согласны выделять не менее 3% от ВВП на оборонные расходы.
"На основании статей 14 и 17 Федерального закона "О статусе сенатора РФ и статусе депутата ГД…" прошу вас рассмотреть вопрос о международно-правовой (РФ и дружественных стран) оценке скандально завершившихся в Эстонии выборов в Рийгикогу (парламент), особенно в части декларируемой готовности отдельных политических сил США признать легитимность их итогов", - написал Обухов в запросе (имеется в распоряжении РИА Новости).
По словам Обухова, результаты голосования, несмотря на заявленный один час на их обработку, стали доступны общественности и участвующим в выборах партиям только к концу дня.
«
"Что наталкивает на мысль об их возможном искажении…Вполне можно предположить, что определенные внешние силы объективно крайне заинтересованы в победе на выборах в Эстонии той партии, чья политическая программная платформа отвечает интересам этих внешних сил", - отметил он.
Ранее лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что его партия оспорит в суде результаты электронного голосования на парламентских выборах и не признает их результаты, пока не получит от избиркома объяснений о структуре и принципах подсчета голосов при электронном голосовании.
Реформисты вышли в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое проходило с 27 февраля по 4 марта. До этого лидировала EKRE, которая опережала реформистов примерно на 5%.
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В миреЭстонияРоссияСергей ЛавровСергей ОбуховГосдума РФКПРФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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