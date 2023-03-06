https://ria.ru/20230306/dukh-1856041324.html

В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе"

В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе" - РИА Новости, 06.03.2023

В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе"

Поведение администрации Байдена в вопросе подрыва "Северных потоков" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в его... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T05:00

2023-03-06T05:00

2023-03-06T05:00

в мире

китай

сша

джо байден

оон

северный поток

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поведение администрации Байдена в вопросе подрыва "Северных потоков" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в его администрацию, сообщил колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин.Обозреватель рассказал древнюю легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который очень любил драконов и украсил их изображениями все свое жилище. Один из драконов оказался польщен таким жестом и решил лично навестить Е Гуна, однако тот, впервые увидевший дракона воочию, испугался и в страхе убежал.Тем самым Чжоу решил проиллюстрировать поведение США в вопросе подрыва "Северных потоков". По его словам, Вашингтон активно обвинял в произошедшем Москву, однако недавнее расследование журналиста Сеймура Херша раскрыло причастность Белого дома к диверсии.В США, напомнил автор, подобные заявления называют "полной фикцией". Он также отметил, что Вашингтон выступает против расследования инцидента со стороны ООН.В начале февраля Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops 2022, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, отметил журналист.Поводом для диверсии, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230303/sevpotok-1855639523.html

https://ria.ru/20230302/germaniya-1855284021.html

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в мире, китай, сша, джо байден, оон, северный поток