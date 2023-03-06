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В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе" - РИА Новости, 06.03.2023
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05:00 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/dukh-1856041324.html
В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе"
В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе" - РИА Новости, 06.03.2023
В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе"
Поведение администрации Байдена в вопросе подрыва "Северных потоков" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в его... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T05:00
2023-03-06T05:00
в мире
китай
сша
джо байден
оон
северный поток
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поведение администрации Байдена в вопросе подрыва "Северных потоков" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в его администрацию, сообщил колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин.Обозреватель рассказал древнюю легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который очень любил драконов и украсил их изображениями все свое жилище. Один из драконов оказался польщен таким жестом и решил лично навестить Е Гуна, однако тот, впервые увидевший дракона воочию, испугался и в страхе убежал.Тем самым Чжоу решил проиллюстрировать поведение США в вопросе подрыва "Северных потоков". По его словам, Вашингтон активно обвинял в произошедшем Москву, однако недавнее расследование журналиста Сеймура Херша раскрыло причастность Белого дома к диверсии.В США, напомнил автор, подобные заявления называют "полной фикцией". Он также отметил, что Вашингтон выступает против расследования инцидента со стороны ООН.В начале февраля Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops 2022, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, отметил журналист.Поводом для диверсии, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230303/sevpotok-1855639523.html
https://ria.ru/20230302/germaniya-1855284021.html
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в мире, китай, сша, джо байден, оон, северный поток
В мире, Китай, США, Джо Байден, ООН, Северный поток
В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе"

Китайский журналист Чжоу: в Байдена вселился трусливый дух героя китайских мифов

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поведение администрации Байдена в вопросе подрыва "Северных потоков" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в его администрацию, сообщил колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин.
Обозреватель рассказал древнюю легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который очень любил драконов и украсил их изображениями все свое жилище. Один из драконов оказался польщен таким жестом и решил лично навестить Е Гуна, однако тот, впервые увидевший дракона воочию, испугался и в страхе убежал.
«

"На самом деле, Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели чем сами драконы. Таким же образом, администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки", — написал журналист.

Тем самым Чжоу решил проиллюстрировать поведение США в вопросе подрыва "Северных потоков". По его словам, Вашингтон активно обвинял в произошедшем Москву, однако недавнее расследование журналиста Сеймура Херша раскрыло причастность Белого дома к диверсии.
В США, напомнил автор, подобные заявления называют "полной фикцией". Он также отметил, что Вашингтон выступает против расследования инцидента со стороны ООН.
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В ЕК не ответили, будет ли глава обсуждать с Байденом "Северные потоки"
3 марта, 14:58
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"Как гласит китайская поговорка, человека с чистой совестью не побеспокоит стук в дверь посреди ночи", — заключил Чжоу, добавив, что Вашингтону есть что скрывать, раз он препятствует независимым расследованиям подрыва газопроводов.
В начале февраля Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops 2022, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, отметил журналист.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В миреКитайСШАДжо БайденООНСеверный поток
 
 
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