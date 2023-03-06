В Китае рассказали о "вселившемся в Байдена духе"
Китайский журналист Чжоу: в Байдена вселился трусливый дух героя китайских мифов
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Поведение администрации Байдена в вопросе подрыва "Северных потоков" напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, чей дух, возможно, "вселился" в его администрацию, сообщил колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин.
Обозреватель рассказал древнюю легенду о китайском чиновнике Е Гуне, который очень любил драконов и украсил их изображениями все свое жилище. Один из драконов оказался польщен таким жестом и решил лично навестить Е Гуна, однако тот, впервые увидевший дракона воочию, испугался и в страхе убежал.
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"На самом деле, Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели чем сами драконы. Таким же образом, администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанными с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки", — написал журналист.
В США, напомнил автор, подобные заявления называют "полной фикцией". Он также отметил, что Вашингтон выступает против расследования инцидента со стороны ООН.
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"Как гласит китайская поговорка, человека с чистой совестью не побеспокоит стук в дверь посреди ночи", — заключил Чжоу, добавив, что Вашингтону есть что скрывать, раз он препятствует независимым расследованиям подрыва газопроводов.
В начале февраля Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops 2022, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, отметил журналист.
Поводом для диверсии, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
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