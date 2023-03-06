https://ria.ru/20230306/britain-1855968864.html

Британцев пугают биоусовершенствованными русскими

Британцев пугают биоусовершенствованными русскими - РИА Новости, 06.03.2023

Британцев пугают биоусовершенствованными русскими

Русские похитили у Министерства обороны Британии технологию биоусовершенствования солдат и в результате этого выиграли у противника футбольный матч Кубка... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:00

2023-03-06T08:00

2023-03-06T09:32

антарктида

герберт уэллс

бен уоллес

русский (остров)

россия

аналитика

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Русские похитили у Министерства обороны Британии технологию биоусовершенствования солдат и в результате этого выиграли у противника футбольный матч Кубка Солнцестояния, проведенный в Антарктиде в период перемирия на фронте. "Мы должны сделать все, чтобы такое НИКОГДА не повторилось снова. Мы должны были выиграть этот матч!" — делается вывод из доклада главы британского оборонного ведомства.Думаете, автор бредит? Нет, это краткий пересказ содержания одной из глав отчета самого Министерства обороны Великобритании с дословной цитатой оттуда! Да-да, настоящего министерства на настоящем сайте этого ведомства. Причем это творение, как и еще семь похожих на него, заказаны и оплачены из военного бюджета Соединенного Королевства в рамках научного (и это не шутка!) проекта "Истории из завтра: исследование новых технологий посредством полезной беллетристики".Для осуществления этого проекта, который, по задумке его инициаторов, должен раздвинуть горизонты воображения британских военных разработчиков, были наняты два американских автора, которые сами себя с удовольствием позиционируют в качестве безумных ученых. Речь о Питере Сингере и Августе Коуле, которых британской публике представляют в качестве писателей-фантастов в связи с тем, что не так давно они опубликовали повесть "Призрачный флот" о будущей войне Китая (само собой, при содействии России) и США.Несмотря на серьезный кризис в самой Британии, где министры уже советуют публике переходить на поедание репки в отсутствие привычных овощей, никто там особо не задается вопросом, почему бюджетные средства пущены на американских "безумных ученых" . Наоборот, пресса восприняла этот факт с восторгом. Колумнист The Times Бен Макинтайр с воодушевлением напоминает читателям, как фантасты Герберт Уэллс или Артур Кларк предвосхищали будущее, прокладывая дорогу прорывным изобретениям в военной сфере.Правда, Сингер и Коул ну никак не тянут ни на уэллсов, ни на кларков. Сюжеты восьми рассказов, написанных ими для Министерства обороны Британии, примитивны и лишены даже намека на креативность. К примеру, в том же "Кубке Солнцестояния" речь больше идет не о технологиях биоинженерии, а о том, как русские в условиях Антарктиды научились делать водку — ну, а как можно русских без водки описать-то?Основной смысл большинства рассказов, приложенных к отчету лондонского министерства обороны, заключается именно в разгоне русофобии среди британцев. Где-то коварная Россия названа прямо, как в описании футбольного матча с российским "модифицированным спецназом". А в некоторых рассказах просто говорится о противнике, но пресса открыто угадывает, что речь идет о России, поскольку авторы пишут о необходимости использовать киберпсихологию для противостояния плебисцитам о "присоединении спорных провинций к своей родине".То есть творения американских "безумных ученых" и рядом не стоят с произведениями российских фантастов, предугадавших события на Украине задолго до начала боевых действий там. Чего только стоит роман луганского автора Глеба Боброва "Эпоха мертворожденных", в котором он лет за десять до начала украинского АТО описал многие боевые операции будущего — там даже географические названия совпали с местами реальных боев 2014-2023 годов.Судя же по примитивным сюжетам, обнародованным ведомством Бена Уоллеса, главная их цель заключается не в предвидении будущего, а в распространении среди общества страха и ненависти к России, которая рано или поздно якобы обязательно столкнется на поле боя с британской армией.Расследование Sky News на днях выявило резкий рост количества преступлений на почве ненависти в отношении русских в Британии. Правда, попытка обсудить в эфире канала причины этого была резко пресечена. Потому что всем очевидно: сами британские СМИ и официальные ведомства сознательно программируют русофобию. В том числе посредством американских "безумных ученых". Никакой иной практической цели у данного проекта нет и быть не может.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230226/britaniya-1854302052.html

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антарктида, герберт уэллс, бен уоллес, русский (остров), россия, аналитика