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"Пусть едят репу". Судьба Европы зависит от современных Марий-Антуанетт - РИА Новости, 27.02.2023
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"Пусть едят репу". Судьба Европы зависит от современных Марий-Антуанетт
"Пусть едят репу". Судьба Европы зависит от современных Марий-Антуанетт - РИА Новости, 27.02.2023
"Пусть едят репу". Судьба Европы зависит от современных Марий-Антуанетт
В Британии появилась своя Мария-Антуанетта. Разница лишь в том, что французской королеве народная молва несправедливо приписывала фразу "У них нет хлеба? Пусть... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:00
2023-02-27T08:12
авторы
в мире
терез коффи
великобритания
лиз трасс
генри киссинджер
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В Британии появилась своя Мария-Антуанетта. Разница лишь в том, что французской королеве народная молва несправедливо приписывала фразу "У них нет хлеба? Пусть едят пирожные". А вот представительница британского правительства провозгласила похожую формулу с трибуны своего парламента, под телекамеры и стенограмму.Дело в том, что Британия сейчас переживает очередную эпидемию дефицита — с полок супермаркетов фактически пропали фрукты и овощи, особенно помидоры и огурцы. Некоторые розничные сети были вынуждены ввести ограничения на продажу зелени в одни руки, что привело только к усилению паники среди потребителей.В Альбионе эпидемии дефицита вспыхивают в последнее время периодически. Сначала их объясняли коронавирусом, затем списывали на Россию. А в случае с нынешним дефицитом решили все объяснить неурожаем овощей в Испании и Марокко. Удивительно, что на этот раз Россию пока не догадались обвинить.И вот в этих условиях министр окружающей среды и продовольствия Тереза Коффи, отвечая на вопросы парламентариев, не нашла ничего лучше, чем посоветовать разнообразить овощное меню и в отсутствие помидоров есть репу! Она вела речь о турнепсе, который у нас, собственно, и называют кормовой репой.А буквально перед этим Коффи прославилась не менее блестящими ответами на вопросы фермеров, перейдя на открытое хамство в их адрес. По поводу дефицита овощей она равнодушно ответила, что "не может контролировать погоду в Испании", будто бы не поняла призывов поддержать отечественное фермерство. А на жалобы по поводу нехватки денег на еду у значительной части населения посоветовала нуждающимся работать на несколько часов больше.Британскую общественность последнее время (особенно после премьерства совершенно необразованной Лиз Трасс) уже не удивишь некомпетентными заявлениями своих политиков. Но случай с министром продовольствия потряс многих. Кстати, именно Трасс назначила свою лучшую подругу Коффи на пост вице-премьера (первая женщина в британской истории на этом посту) и министра здравоохранения. Это притом что та не имела ни малейшего представления о работе врачей, а по образованию является химиком, к тому же окончила вуз с большим трудом из-за плохих оценок.Заметьте, сколько таких примеров сейчас по всей Европе! Трасс, Коффи, Бербок и прочие постоянно поражают отсутствием маломальской эрудиции. На проблему качества политических лидеров Запада обратил внимание Генри Киссинджер в своей последней книге "Лидерство". Он связал это с переходом жителей от чтения к визуальной культуре, что вызывает снижение качества грамотности.Хотя проблема не только в этом. Политическая традиция многих стран Запада подразумевает, что депутаты получают свои избирательные округа (так называемые "безопасные" для той или иной партии) фактически в наследство и могут комфортно сидеть на них десятилетиями. Достаточно утрясти нужные вопросы в кабинетах партийных функционеров, чтобы тебя выдвинули на место кандидата в таком округе, — и можешь не беспокоиться ни о чем.Коффи, не имеющая толком никакого опыта, практически безальтернативно избралась в 2010 году в округе, который всегда голосует за консерваторов. А до нее с момента создания округа в 1983-м там на протяжении почти трех десятилетий был только один депутат, который по достижении 70-летнего возраста просто решил перейти в более спокойную палату лордов (и, кстати, там до сих пор находится). Вот, собственно, и вся "политическая борьба".Так что политикам вроде Коффи или Бербок действительно плевать на своих избирателей. Потому кризис современных политических элит Запада приобретает все более угрожающие размеры, на которые все сложнее закрывать глаза. В бытность Марии-Антуанетты подобные проблемы решались просто — гильотиной. Сейчас же их не решить отставкой: за Трасс придет Коффи, за Коффи — еще какой-нибудь гений, который начнет выдавать "советы космического масштаба и космической же глупости". Ладно бы от таких некомпетентных людей зависели только полки супермаркетов Англии. Но ведь от них же зависит судьба мира и войны в Европе. И от этого порой действительно становится страшно.
https://ria.ru/20230226/britaniya-1854302052.html
https://ria.ru/20230223/zhenschina-1853890795.html
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авторы, в мире, терез коффи, великобритания, лиз трасс, генри киссинджер
Авторы, В мире, Терез Коффи, Великобритания, Лиз Трасс, Генри Киссинджер
08:00 27.02.2023 (обновлено: 08:12 27.02.2023)
 

"Пусть едят репу". Судьба Европы зависит от современных Марий-Антуанетт

© AP Photo / Alberto PezzaliМинистр здравоохранения Великобритании Тереза Коффи
Министр здравоохранения Великобритании Тереза Коффи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Министр здравоохранения Великобритании Тереза Коффи. Архивное фото
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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В Британии появилась своя Мария-Антуанетта. Разница лишь в том, что французской королеве народная молва несправедливо приписывала фразу "У них нет хлеба? Пусть едят пирожные". А вот представительница британского правительства провозгласила похожую формулу с трибуны своего парламента, под телекамеры и стенограмму.
Дело в том, что Британия сейчас переживает очередную эпидемию дефицита — с полок супермаркетов фактически пропали фрукты и овощи, особенно помидоры и огурцы. Некоторые розничные сети были вынуждены ввести ограничения на продажу зелени в одни руки, что привело только к усилению паники среди потребителей.
В Альбионе эпидемии дефицита вспыхивают в последнее время периодически. Сначала их объясняли коронавирусом, затем списывали на Россию. А в случае с нынешним дефицитом решили все объяснить неурожаем овощей в Испании и Марокко. Удивительно, что на этот раз Россию пока не догадались обвинить.
И вот в этих условиях министр окружающей среды и продовольствия Тереза Коффи, отвечая на вопросы парламентариев, не нашла ничего лучше, чем посоветовать разнообразить овощное меню и в отсутствие помидоров есть репу! Она вела речь о турнепсе, который у нас, собственно, и называют кормовой репой.
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А буквально перед этим Коффи прославилась не менее блестящими ответами на вопросы фермеров, перейдя на открытое хамство в их адрес. По поводу дефицита овощей она равнодушно ответила, что "не может контролировать погоду в Испании", будто бы не поняла призывов поддержать отечественное фермерство. А на жалобы по поводу нехватки денег на еду у значительной части населения посоветовала нуждающимся работать на несколько часов больше.
Британскую общественность последнее время (особенно после премьерства совершенно необразованной Лиз Трасс) уже не удивишь некомпетентными заявлениями своих политиков. Но случай с министром продовольствия потряс многих. Кстати, именно Трасс назначила свою лучшую подругу Коффи на пост вице-премьера (первая женщина в британской истории на этом посту) и министра здравоохранения. Это притом что та не имела ни малейшего представления о работе врачей, а по образованию является химиком, к тому же окончила вуз с большим трудом из-за плохих оценок.
Заметьте, сколько таких примеров сейчас по всей Европе! Трасс, Коффи, Бербок и прочие постоянно поражают отсутствием маломальской эрудиции. На проблему качества политических лидеров Запада обратил внимание Генри Киссинджер в своей последней книге "Лидерство". Он связал это с переходом жителей от чтения к визуальной культуре, что вызывает снижение качества грамотности.
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Хотя проблема не только в этом. Политическая традиция многих стран Запада подразумевает, что депутаты получают свои избирательные округа (так называемые "безопасные" для той или иной партии) фактически в наследство и могут комфортно сидеть на них десятилетиями. Достаточно утрясти нужные вопросы в кабинетах партийных функционеров, чтобы тебя выдвинули на место кандидата в таком округе, — и можешь не беспокоиться ни о чем.
Коффи, не имеющая толком никакого опыта, практически безальтернативно избралась в 2010 году в округе, который всегда голосует за консерваторов. А до нее с момента создания округа в 1983-м там на протяжении почти трех десятилетий был только один депутат, который по достижении 70-летнего возраста просто решил перейти в более спокойную палату лордов (и, кстати, там до сих пор находится). Вот, собственно, и вся "политическая борьба".
Так что политикам вроде Коффи или Бербок действительно плевать на своих избирателей. Потому кризис современных политических элит Запада приобретает все более угрожающие размеры, на которые все сложнее закрывать глаза. В бытность Марии-Антуанетты подобные проблемы решались просто — гильотиной. Сейчас же их не решить отставкой: за Трасс придет Коффи, за Коффи — еще какой-нибудь гений, который начнет выдавать "советы космического масштаба и космической же глупости". Ладно бы от таких некомпетентных людей зависели только полки супермаркетов Англии. Но ведь от них же зависит судьба мира и войны в Европе. И от этого порой действительно становится страшно.
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АвторыВ миреТерез КоффиВеликобританияЛиз ТрассГенри Киссинджер
 
 
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