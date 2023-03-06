https://ria.ru/20230306/boepripasy-1856049826.html

В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов

В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов - РИА Новости, 06.03.2023

В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов

В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:10

2023-03-06T08:10

2023-03-06T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

киев

луганская народная республика

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856107354_0:266:3071:1993_1920x0_80_0_0_a35e90a8d3c8605af9c68f288342f03d.jpg

ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки БМ-21 "Град", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. С его слов, в результате детонации установка была полностью уничтожена, двое военнослужащих погибли, а восемь получили ранения различной степени тяжести. Ранее в этом районе отмечался подвоз РСЗО БМ-21 "Град" с иностранной маркировкой.

https://ria.ru/20230304/tank-1855831122.html

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, луганская народная республика, андрей марочко