Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 06.03.2023 (обновлено: 12:43 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/boepripasy-1856049826.html
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов - РИА Новости, 06.03.2023
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов
В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:10
2023-03-06T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856107354_0:266:3071:1993_1920x0_80_0_0_a35e90a8d3c8605af9c68f288342f03d.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки БМ-21 "Град", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. С его слов, в результате детонации установка была полностью уничтожена, двое военнослужащих погибли, а восемь получили ранения различной степени тяжести. Ранее в этом районе отмечался подвоз РСЗО БМ-21 "Град" с иностранной маркировкой.
https://ria.ru/20230304/tank-1855831122.html
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856107354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_08cc1786f4a4ebf364a8e9d840b9b686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов

Марочко: в районе Часова Яра из-за некачественных боеприпасов сдетонировала РСЗО "Град"

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские военные на дороге близ Часова Яра
Украинские военные на дороге близ Часова Яра - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские военные на дороге близ Часова Яра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки БМ-21 "Град", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
С его слов, в результате детонации установка была полностью уничтожена, двое военнослужащих погибли, а восемь получили ранения различной степени тяжести. Ранее в этом районе отмечался подвоз РСЗО БМ-21 "Град" с иностранной маркировкой.
Работа расчетов РСЗО БМ-21 Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня
4 марта, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала