https://ria.ru/20230306/boepripasy-1856049826.html
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов - РИА Новости, 06.03.2023
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов
В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:10
2023-03-06T08:10
2023-03-06T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки БМ-21 "Град", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. С его слов, в результате детонации установка была полностью уничтожена, двое военнослужащих погибли, а восемь получили ранения различной степени тяжести. Ранее в этом районе отмечался подвоз РСЗО БМ-21 "Град" с иностранной маркировкой.
https://ria.ru/20230304/tank-1855831122.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР рассказали о последствиях поставок Киеву некачественных боеприпасов
Марочко: в районе Часова Яра из-за некачественных боеприпасов сдетонировала РСЗО "Град"
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. В районе подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов сдетонировал весь боекомплект установки БМ-21 "Град", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
С его слов, в результате детонации установка была полностью уничтожена, двое военнослужащих погибли, а восемь получили ранения различной степени тяжести. Ранее в этом районе отмечался подвоз РСЗО БМ-21 "Град" с иностранной маркировкой.
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