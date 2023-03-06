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Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 06.03.2023
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15:14 06.03.2023 (обновлено: 15:37 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html
Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии
Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 06.03.2023
Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии
Суд в Минске приговорил заочно лидера белорусской оппозиции Павла Латушко к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:14
2023-03-06T15:37
в мире
минск
белоруссия
павел латушко
сергей дылевский
михаил коваль
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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил заочно лидера белорусской оппозиции Павла Латушко к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Латушко, а также главы штаба Тихановской на выборах Марии Мороз, членов координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.Государственный обвинитель Михаил Ковалев просил суд назначить Латушко по 19 лет колонии. Гособвинение посчитало необходимым взыскать с Латушко денежную сумму, эквивалентную полученной им взятке в 10 тысяч долларов в период занятия должности министра культуры.Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.
https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html
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в мире, минск, белоруссия, павел латушко, сергей дылевский, михаил коваль
В мире, Минск, Белоруссия, Павел Латушко, Сергей Дылевский, Михаил Коваль
Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии

Одного из лидеров белорусской оппозиции Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко. Архивное фото
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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил заочно лидера белорусской оппозиции Павла Латушко к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Латушко, а также главы штаба Тихановской на выборах Марии Мороз, членов координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.
Государственный обвинитель Михаил Ковалев просил суд назначить Латушко по 19 лет колонии. Гособвинение посчитало необходимым взыскать с Латушко денежную сумму, эквивалентную полученной им взятке в 10 тысяч долларов в период занятия должности министра культуры.
Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии
Вчера, 15:08
 
В миреМинскБелоруссияПавел ЛатушкоСергей ДылевскийМихаил Коваль
 
 
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