https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html

Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии

Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 06.03.2023

Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии

Суд в Минске приговорил заочно лидера белорусской оппозиции Павла Латушко к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:14

2023-03-06T15:14

2023-03-06T15:37

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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил заочно лидера белорусской оппозиции Павла Латушко к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Латушко, а также главы штаба Тихановской на выборах Марии Мороз, членов координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.Государственный обвинитель Михаил Ковалев просил суд назначить Латушко по 19 лет колонии. Гособвинение посчитало необходимым взыскать с Латушко денежную сумму, эквивалентную полученной им взятке в 10 тысяч долларов в период занятия должности министра культуры.Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.

https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минск, белоруссия, павел латушко, сергей дылевский, михаил коваль