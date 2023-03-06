Белорусского оппозиционера Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии
Одного из лидеров белорусской оппозиции Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко. Архивное фото
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Суд в Минске приговорил заочно лидера белорусской оппозиции Павла Латушко к 18 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Минский городской суд начал в январе рассмотрение уголовного дела против Тихановской, Латушко, а также главы штаба Тихановской на выборах Марии Мороз, членов координационного совета оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходило в их отсутствие.
Государственный обвинитель Михаил Ковалев просил суд назначить Латушко по 19 лет колонии. Гособвинение посчитало необходимым взыскать с Латушко денежную сумму, эквивалентную полученной им взятке в 10 тысяч долларов в период занятия должности министра культуры.
Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Также ряду обвиняемых дополнительно инкриминируются некоторые статьи, например Тихановская обвинена в измене государству, Латушко - в коррупции.