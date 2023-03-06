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В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим - РИА Новости, 06.03.2023
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15:36 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/arest-1856153604.html
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим - РИА Новости, 06.03.2023
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим
Ранее судимый мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в историческом центре Петербурга и ранивший троих прохожих, арестован, РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:36
2023-03-06T15:36
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Ранее судимый мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в историческом центре Петербурга и ранивший троих прохожих, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Как информировало управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около 21.40 в субботу на улице Рубинштейна 29-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Его задержали, был изъят травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому заключение стражу по 3 мая", - сказали в пресс-службе. По данным пресс-службы судов, фигурант выстрелил девять раз, ранив троих человек; Росгвардия сообщала о двух пострадавших. Задержанный оказался ранее судимым неработающим гражданином. Улица Рубинштейна, где находится много увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной "барной" улицы Петербурга.
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санкт-петербург
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Наталья Макарова
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

В Петербурге арестовали мужчину, ранившего троих прохожих из травматического оружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Ранее судимый мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в историческом центре Петербурга и ранивший троих прохожих, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как информировало управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около 21.40 в субботу на улице Рубинштейна 29-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Его задержали, был изъят травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому заключение стражу по 3 мая", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы судов, фигурант выстрелил девять раз, ранив троих человек; Росгвардия сообщала о двух пострадавших. Задержанный оказался ранее судимым неработающим гражданином.
Улица Рубинштейна, где находится много увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной "барной" улицы Петербурга.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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