https://ria.ru/20230306/arest-1856153604.html

В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим - РИА Новости, 06.03.2023

В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

Ранее судимый мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в историческом центре Петербурга и ранивший троих прохожих, арестован, РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:36

2023-03-06T15:36

2023-03-06T15:36

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Ранее судимый мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в историческом центре Петербурга и ранивший троих прохожих, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Как информировало управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около 21.40 в субботу на улице Рубинштейна 29-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Его задержали, был изъят травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому заключение стражу по 3 мая", - сказали в пресс-службе. По данным пресс-службы судов, фигурант выстрелил девять раз, ранив троих человек; Росгвардия сообщала о двух пострадавших. Задержанный оказался ранее судимым неработающим гражданином. Улица Рубинштейна, где находится много увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной "барной" улицы Петербурга.

https://ria.ru/20230304/strelba-1855835073.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия