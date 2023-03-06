https://ria.ru/20230306/arest-1856153604.html
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим - РИА Новости, 06.03.2023
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим
Ранее судимый мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в историческом центре Петербурга и ранивший троих прохожих, арестован, РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:36
2023-03-06T15:36
2023-03-06T15:36
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Ранее судимый мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна в историческом центре Петербурга и ранивший троих прохожих, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Как информировало управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около 21.40 в субботу на улице Рубинштейна 29-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Его задержали, был изъят травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому заключение стражу по 3 мая", - сказали в пресс-службе. По данным пресс-службы судов, фигурант выстрелил девять раз, ранив троих человек; Росгвардия сообщала о двух пострадавших. Задержанный оказался ранее судимым неработающим гражданином. Улица Рубинштейна, где находится много увеселительных заведений, имеет неофициальный статус главной "барной" улицы Петербурга.
https://ria.ru/20230304/strelba-1855835073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Петербурге арестовали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим
В Петербурге арестовали мужчину, ранившего троих прохожих из травматического оружия