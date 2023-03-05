https://ria.ru/20230305/zaes-1855940521.html

В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС

В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС - РИА Новости, 05.03.2023

В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти саботируют... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:19

2023-03-05T11:19

2023-03-05T11:19

россия

энергодар

владимир рогов

сергей шойгу

запорожская аэс

магатэ

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2751f0637393bc4dbb13eb953972b02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти саботируют создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как продолжают вынашивать планы по захвату объекта. "Предложенная МАГАТЭ идея по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС саботируется киевским режимом", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на сегодня гарантировать безопасность атомной станции способна только Россия, в то время, как киевские власти продолжают вынашивать планы по ее захвату. "Гарантией безопасности Запорожской АЭС является работа наших военных на упреждение по позициям украинских боевиков, а также отдаление линии фронта вглубь Украины подальше от границ Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230304/zaes-1855888882.html

https://ria.ru/20230303/zaes-1855560753.html

россия

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, энергодар, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, запорожская область