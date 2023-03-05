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В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС - РИА Новости, 05.03.2023
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11:19 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/zaes-1855940521.html
В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС
В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС - РИА Новости, 05.03.2023
В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти саботируют... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:19
2023-03-05T11:19
россия
энергодар
владимир рогов
сергей шойгу
запорожская аэс
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти саботируют создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как продолжают вынашивать планы по захвату объекта. "Предложенная МАГАТЭ идея по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС саботируется киевским режимом", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на сегодня гарантировать безопасность атомной станции способна только Россия, в то время, как киевские власти продолжают вынашивать планы по ее захвату. "Гарантией безопасности Запорожской АЭС является работа наших военных на упреждение по позициям украинских боевиков, а также отдаление линии фронта вглубь Украины подальше от границ Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230304/zaes-1855888882.html
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россия
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россия, энергодар, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, запорожская область
Россия, Энергодар, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская область
В Запорожье обвинили Киев в саботаже создания зоны безопасности вокруг АЭС

Рогов заявил, что киевский режим саботирует создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти саботируют создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как продолжают вынашивать планы по захвату объекта.
"Предложенная МАГАТЭ идея по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС саботируется киевским режимом", - сказал РИА Новости Рогов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России
Вчера, 20:40
По его словам, на сегодня гарантировать безопасность атомной станции способна только Россия, в то время, как киевские власти продолжают вынашивать планы по ее захвату.
"Гарантией безопасности Запорожской АЭС является работа наших военных на упреждение по позициям украинских боевиков, а также отдаление линии фронта вглубь Украины подальше от границ Запорожской области", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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3 марта, 11:29
 
РоссияЭнергодарВладимир РоговСергей ШойгуЗапорожская АЭСМАГАТЭЗапорожская область
 
 
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