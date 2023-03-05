https://ria.ru/20230305/vybory-1856023456.html

В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ

В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023

В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ

Некоторые круги в правящей партии справедливости и развития Турции (AK Parti) считают, что исход планируемых на 14 мая всеобщих выборов в стране, на фоне... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T22:10

2023-03-05T22:10

2023-03-05T22:10

в мире

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

анкара (провинция)

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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Некоторые круги в правящей партии справедливости и развития Турции (AK Parti) считают, что исход планируемых на 14 мая всеобщих выборов в стране, на фоне конфликта в оппозиции, предрешен, действующий президент Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов, пишет газета Hürriyet. Лидер оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер намекнула в пятницу на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий на встрече в четверг предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты "беспокоятся не о народе, а о своей собственности". "В кругах АК Parti существует общее ощущение, что выборы обернулись в их пользу. Считается, что президент Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор. Я также встречал людей, которые говорили: "исход выборов уже предрешен". Общая тенденция такова, что президентские выборы завершатся в первом туре", - пишет в воскресенье близкий к правительственным кругам колумнист Hürriyet Абдулькадир Сельви. Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar. Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.

https://ria.ru/20230304/oppozitsiya-1855863043.html

https://ria.ru/20230305/lider-1856022128.html

турция

стамбул

анкара (провинция)

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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, анкара (провинция)