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В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
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22:10 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/vybory-1856023456.html
В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ
В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ
Некоторые круги в правящей партии справедливости и развития Турции (AK Parti) считают, что исход планируемых на 14 мая всеобщих выборов в стране, на фоне... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T22:10
2023-03-05T22:10
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
анкара (провинция)
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Некоторые круги в правящей партии справедливости и развития Турции (AK Parti) считают, что исход планируемых на 14 мая всеобщих выборов в стране, на фоне конфликта в оппозиции, предрешен, действующий президент Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов, пишет газета Hürriyet. Лидер оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер намекнула в пятницу на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий на встрече в четверг предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты "беспокоятся не о народе, а о своей собственности". "В кругах АК Parti существует общее ощущение, что выборы обернулись в их пользу. Считается, что президент Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор. Я также встречал людей, которые говорили: "исход выборов уже предрешен". Общая тенденция такова, что президентские выборы завершатся в первом туре", - пишет в воскресенье близкий к правительственным кругам колумнист Hürriyet Абдулькадир Сельви. Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar. Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.
https://ria.ru/20230304/oppozitsiya-1855863043.html
https://ria.ru/20230305/lider-1856022128.html
турция
стамбул
анкара (провинция)
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, анкара (провинция)
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Анкара (провинция)
В Турции исход выборов назвали предрешенным, пишут СМИ

Hürriyet: в правящей партии считают, что Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Некоторые круги в правящей партии справедливости и развития Турции (AK Parti) считают, что исход планируемых на 14 мая всеобщих выборов в стране, на фоне конфликта в оппозиции, предрешен, действующий президент Тайип Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов, пишет газета Hürriyet.
Лидер оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер намекнула в пятницу на выход из альянса шести турецких оппозиционных партий, заявив, что альянс больше не отражает реальные интересы народа. Конфликт возник из-за того, что пять партий на встрече в четверг предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, а "Хорошая партия" намеревалась обсудить кандидатуры мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке, так как, по его словам, его оппоненты "беспокоятся не о народе, а о своей собственности".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Эрдоган заявил, что предвидел конфликт в оппозиционном блоке
4 марта, 17:26
"В кругах АК Parti существует общее ощущение, что выборы обернулись в их пользу. Считается, что президент Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор. Я также встречал людей, которые говорили: "исход выборов уже предрешен". Общая тенденция такова, что президентские выборы завершатся в первом туре", - пишет в воскресенье близкий к правительственным кругам колумнист Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Не менее 43% турок готовы проголосовать за нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, отрыв от ближайшего соперника Кылычдароглу более 30%, свидетельствуют результаты одного из первых проведенных после землетрясений опросов общественного мнения компании Optimar.
Эрдоган в среду на фоне дискуссий после сокрушительных землетрясений на юго-востоке подтвердил, что всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Альянс шести оппозиционных партий Турции планировал в четверг определить единого кандидата, наиболее вероятным из которых является лидер СНР Кылычдароглу, но симпатии в альянсе склоняются и к действующему мэру столицы – Мансуру Явашу, при этом допускается, что имя кандидата общественность узнает позже. По итогам заседания в четверг имя кандидата не было обнародовано, планируется еще одна встреча в понедельник.
Лидер Хорошей партии Мерал Акшенер - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Лидер турецкой партии назвала условие для возвращения в "Народный альянс"
Вчера, 21:58
 
В миреТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуАнкара (провинция)
 
 
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