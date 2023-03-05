https://ria.ru/20230305/ukraina-1855950738.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы слышны в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщило в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T12:53

2023-03-05T12:53

2023-03-05T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Взрывы слышны в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщило в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". "Взрывы на Днепропетровщине, Синельниковский район", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, она продолжается и сейчас.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина