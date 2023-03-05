https://ria.ru/20230305/ukraina-1855950738.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы слышны в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщило в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T12:53
2023-03-05T12:53
2023-03-05T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Взрывы слышны в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине, сообщило в воскресенье украинское издание "Зеркало недели". "Взрывы на Днепропетровщине, Синельниковский район", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, она продолжается и сейчас.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Зеркало недели: взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине