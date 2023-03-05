https://ria.ru/20230305/ukraina-1855928320.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также на... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:23
2023-03-05T09:23
2023-03-05T09:30
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги был объявлен в промежутке с 9.15 по 9.17 мск.Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской. Спустя некоторое время она была отменена.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и еще пяти областях Украины