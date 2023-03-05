https://ria.ru/20230305/trevoga-1855990335.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской,... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:23
2023-03-05T17:23
2023-03-05T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
полтавская область
кировоградская область
днепропетровская область
запорожская область
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В воскресенье тревога в отдельных регионах Украины объявлялась уже несколько раз. По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 16.44 (мск). Спустя 11 минут тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855404442.html
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в нескольких регионах страны объявили воздушную тревогу