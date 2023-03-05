https://ria.ru/20230305/trevoga-1855950214.html
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2023
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской,... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T12:50
2023-03-05T12:50
2023-03-05T12:50
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги сработал около 12.20 мск. Ранее в воскресенье воздушная тревога в указанных областях объявлялась дважды, ее длительность в обоих случаях длилась не более получаса, после чего ее отменяли.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855928320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу