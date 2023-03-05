https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html

Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня

Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня - РИА Новости, 05.03.2023

Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня

Китай намерен решительно противостоять независимости Тайваня ради воссоединения страны, следует из социально-экономического плана развития КНР на 2023 год,... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T04:39

2023-03-05T04:39

2023-03-05T11:30

в мире

китай

тайвань

сша

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Китай намерен решительно противостоять независимости Тайваня ради воссоединения страны, следует из социально-экономического плана развития КНР на 2023 год, представленного на открывшейся сегодня сессии Всекитайского собрания народных представителей."Мы будем вести решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины", — говорится в документе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей конгресса США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, расценив его как шаг в поддержку тайваньского сепаратизма. Народно-оборонительная армия Китая провела у берегов Тайваня масштабные учения.Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва — высшего законодательного органа КНР — продлится до 13 марта. В ее работе принимают участие около трех тысяч делегатов, которые должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство государства.

https://ria.ru/20230305/nauka-1855916205.html

https://ria.ru/20230305/vvp-1855915556.html

китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань, сша, всекитайское собрание народных представителей