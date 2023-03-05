https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня - РИА Новости, 05.03.2023
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня
Китай намерен решительно противостоять независимости Тайваня ради воссоединения страны, следует из социально-экономического плана развития КНР на 2023 год,... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T04:39
2023-03-05T04:39
2023-03-05T11:30
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тайвань
сша
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Китай намерен решительно противостоять независимости Тайваня ради воссоединения страны, следует из социально-экономического плана развития КНР на 2023 год, представленного на открывшейся сегодня сессии Всекитайского собрания народных представителей."Мы будем вести решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины", — говорится в документе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей конгресса США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, расценив его как шаг в поддержку тайваньского сепаратизма. Народно-оборонительная армия Китая провела у берегов Тайваня масштабные учения.Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва — высшего законодательного органа КНР — продлится до 13 марта. В ее работе принимают участие около трех тысяч делегатов, которые должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство государства.
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в мире, китай, тайвань, сша, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Тайвань, США, Всекитайское собрание народных представителей
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня
В Китае заявили о решительной борьбе против независимости Тайваня в 2023 году
ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Китай намерен решительно противостоять независимости Тайваня ради воссоединения страны, следует из социально-экономического плана развития КНР на 2023 год, представленного на открывшейся сегодня сессии Всекитайского собрания народных представителей.
"Мы будем вести решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины", — говорится в документе.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, которая была тогда спикером палаты представителей конгресса США. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, расценив его как шаг в поддержку тайваньского сепаратизма. Народно-оборонительная армия Китая провела у берегов Тайваня масштабные учения.
Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва — высшего законодательного органа КНР — продлится до 13 марта. В ее работе принимают участие около трех тысяч делегатов, которые должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство государства.
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