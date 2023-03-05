https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1856027238.html

Спецоперация, 5 марта: Шойгу получил отчеты о ситуации в Вооруженных силах

Спецоперация, 5 марта: Шойгу получил отчеты о ситуации в Вооруженных силах - РИА Новости, 05.03.2023

Спецоперация, 5 марта: Шойгу получил отчеты о ситуации в Вооруженных силах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке в зоне спецоперации на направлениях ответственности и планы... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T22:52

2023-03-05T22:52

2023-03-05T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

брянская область

украина

россия

сергей шойгу

олаф шольц

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398811_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e47222581eaab28d215f3c0e35a86fd2.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке в зоне спецоперации на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, сообщили в Минобороны РФ. В Запорожской области российские военные поразили командный пункт украинского националистического полка "Азов"*, также рассказали в ведомстве. Запад готов дать определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для этого пока не пришло, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Ход операцииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке в зоне спецоперации на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что особое внимание Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 12 беспилотников и шесть снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Как также сообщили, что в Запорожской области российские военные поразили командный пункт украинского националистического полка "Азов"*. Украинский солдат Евгений Крикливый рассказал РИА Новости, что после обучения на военной базе Воркоп (The Warcop Training Area) в Великобритании попал на фронт, где столкнулся с необеспеченностью вооружением и наплевательским отношением командования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, и сдался в плен. Украинские войска обстреливали жилые кварталы Артемовска с мая 2022 года, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Брежнев. Артиллеристы ВС РФ совместно с разведчиками, корректировавшими огонь, поразили из миномета пехоту противника на кременском направлении в Донбассе. Украинские войска в воскресенье утром выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Волноваха в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волноваха в ДНР, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги, сообщил журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко. В Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона "Спарта" Владимира Жоги, погибшего год назад при освобождении города Волноваха, сообщил корреспондент РИА Новости. Теракт в Брянской областиВ базе розыска МВД РФ размещена карточка Ильи Богданова, предположительно, причастного к теракту в Брянской области. После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком была опубликована в телеграм-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ "узнали" в одном из диверсантов Богданова. Восстановительные работы завершены в Климовском районе Брянской области, пострадавшем в результате террористического акта, сообщил глава региона Александр Богомаз. Как рассказал глава Климовского района Александр Исаев, украинские террористы, совершившие теракт, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми. Международная обстановкаЗапад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, но время для этого пока не пришло, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN. Два пилота вооруженных сил Украины прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами, передает в субботу телеканал NBC со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Как подчеркивают источники, речь не идет о возможном обучении использованию боевых машин, в том числе истребителей F-16. Целью их пребывания является оценка того, сколько времени потенциально может занять их подготовка.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855404442.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

https://ria.ru/20230305/zaschita-1856023592.html

https://ria.ru/20230305/televeduschiy-1856012067.html

https://ria.ru/20230305/drug-1856011096.html

https://ria.ru/20230305/ssha-1855983828.html

брянская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брянская область, украина, россия, сергей шойгу, олаф шольц, александр богомаз, ми-8 амтш, f-16