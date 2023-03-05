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Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО

Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 05.03.2023

Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки в зоне военной спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T09:03

2023-03-05T09:03

2023-03-05T09:32

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки в зоне военной спецоперации, сообщило Минобороны.В частности, он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планам дальнейших действий."Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений", — говорится в релизе.Накануне министр проинспектировал передовой пункт управления одного из подразделений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Позже в штабе объединенной группировки состоялось совещание по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф