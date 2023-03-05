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Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 05.03.2023 (обновлено: 09:32 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/spetsoperatsiya-1855925929.html
Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО
Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 05.03.2023
Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки в зоне военной спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:03
2023-03-05T09:32
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки в зоне военной спецоперации, сообщило Минобороны.В частности, он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планам дальнейших действий."Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений", — говорится в релизе.Накануне министр проинспектировал передовой пункт управления одного из подразделений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Позже в штабе объединенной группировки состоялось совещание по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.
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россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО

Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке в зоне спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки в зоне военной спецоперации, сообщило Минобороны.
В частности, он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планам дальнейших действий.
"Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений", — говорится в релизе.
Накануне министр проинспектировал передовой пункт управления одного из подразделений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Позже в штабе объединенной группировки состоялось совещание по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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