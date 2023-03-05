Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 05.03.2023 (обновлено: 10:53 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/sovet-1855912710.html
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России - РИА Новости, 05.03.2023
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует ответить за свои слова о "российской агрессии", написала в Twitter британская журналистка и стендап-комик Эби... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:28
2023-03-05T10:53
в мире
россия
украина
киев
сергей вершинин
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует ответить за свои слова о "российской агрессии", написала в Twitter британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс.Глава ЕК на своей официальной странице в Twitter опубликовала заявление о том, что "гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования", который направлен на осуждение России за спецоперацию на Украине.Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852850163.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, сергей вершинин, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Вершинин, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России

Журналистка из Британии Эби Робертс призвала фон дер Ляйен утопиться после слов о России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует ответить за свои слова о "российской агрессии", написала в Twitter британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс.
Глава ЕК на своей официальной странице в Twitter опубликовала заявление о том, что "гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования", который направлен на осуждение России за спецоперацию на Украине.
«
"Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма", — съязвила Робертс в ответ на публикацию фон дер Ляйен.
Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Глава Еврокомиссии сделала шокирующее признание о России
18 февраля, 13:48
 
В миреРоссияУкраинаКиевСергей ВершининДмитрий ПесковУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала