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Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России

Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России - РИА Новости, 05.03.2023

Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует ответить за свои слова о "российской агрессии", написала в Twitter британская журналистка и стендап-комик Эби... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T02:28

2023-03-05T02:28

2023-03-05T10:53

в мире

россия

украина

киев

сергей вершинин

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует ответить за свои слова о "российской агрессии", написала в Twitter британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс.Глава ЕК на своей официальной странице в Twitter опубликовала заявление о том, что "гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования", который направлен на осуждение России за спецоперацию на Украине.Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852850163.html

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в мире, россия, украина, киев, сергей вершинин, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен