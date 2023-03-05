https://ria.ru/20230305/sholts-1855950022.html

В Совфеде предположили, зачем Шольц летал в США

В Совфеде предположили, зачем Шольц летал в США - РИА Новости, 05.03.2023

В Совфеде предположили, зачем Шольц летал в США

Американские власти во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о ключевой роли Германии в украинском конфликте, заявил глава... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T12:48

2023-03-05T12:48

2023-03-05T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

германия

олаф шольц

андрей климов

джо байден

евросоюз

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американские власти во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о ключевой роли Германии в украинском конфликте, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в Telegram-канале.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и Шольц на состоявшейся в пятницу личной встрече в Вашингтоне обсудили ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи, а также подтвердили готовность вводить ограничения против РФ "столько, сколько потребуется". "Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы", - написал сенатор в своем телеграм-канале.Заодно Вашингтон "окончательно" решит проблему ключевой роли ФРГ в ЕС, а потом, возможно, займётся Францией, окончательно превращая ЕС в свою колонию, добавил он. "Если же Шольц рискнёт "соскочить", то десятки тысяч военных США с их баз в ФРГ, сотни американских агентов, слышащих и читающих всё и всех в коридорах немецкой власти, вездесущие лоббисты Дяди Сэма в Берлине, Гамбурге не позволят, а если что, найдут ему замену", - отметил Климов. Сенатор также считает, что Шольца вытащили на разговор в другое полушарие Земли туда, откуда будет минимум "утечек", где кроме "старичка Байдена", возможно, были ещё немаловажные "собеседники". "Всё это более похоже на инструктаж (взбучку?) спецагента его кураторами, чем переговоры глав суверенных стран", - полагает он. В этой связи Климов напомнил, что в 2020 в Лондоне в здании MI-6 конфиденциально отрабатывали Владимира Зеленского. "А Шольцу, думаю, янки сообщили то, что нельзя было доверить телефону или почте - то, что не должны были узнать другие немцы. Кстати, обычно к подобным "беседам" с завербованными привлекают ещё и тех, кто их вербовал или "вёл" по линии, например, того же ЦРУ. Отсюда следует, что ничего хорошего мартовский "визит" народу Германии не принесёт", - заключил политик.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц, андрей климов, джо байден, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру), совет федерации рф, россия