https://ria.ru/20230305/rusalki-1855572849.html

На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"

На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит" - РИА Новости, 05.03.2023

На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"

Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии.

2023-03-05T12:00

2023-03-05T12:00

2023-03-05T12:00

как это по-русски

александр пушкин

сказки

мифология

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На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит" Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии. audio/mpeg

На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит" Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии. audio/mpeg

Эксперт эпизода — доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская.О Бабе-яге и других знаменитых персонажах русских сказок слушайте по ссылке.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Виктор Флиер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр пушкин, сказки, мифология, аудио