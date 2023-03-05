https://ria.ru/20230305/rusalki-1855572849.html
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит" - РИА Новости, 05.03.2023
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии.
2023-03-05T12:00
2023-03-05T12:00
2023-03-05T12:00
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александр пушкин
сказки
мифология
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На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии.
audio/mpeg
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская.О Бабе-яге и других знаменитых персонажах русских сказок слушайте по ссылке.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Виктор Флиер
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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александр пушкин, сказки, мифология, аудио
Как это по-русски, Александр Пушкин, сказки, мифология
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии.